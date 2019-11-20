華航諾富特飯店 春節期間推出「庚子團圓宴」

2019-11-20 17:06 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



華航諾富特飯店春節期間推出「庚子團圓宴」邀您圍爐，歡迎所有返鄉過年的遊子、在台過年的旅客預訂，圍爐菜色有中式、西式自助餐及桌菜可選擇，也有復古春節大街、祥獅獻瑞、趣味互動遊戲、抽獎等活動。

華航諾富特飯店表示，春節期間宴會廳推出中式自助料理，有烤鴨、現烤生蠔、現包小籠包、牛肉麵、港點餐點，每位消費顧客提供「蒜泥波士頓龍蝦半隻」。並以古早台灣味為主題，將童玩攤位搬到迎賓區，復刻彈珠台、套圈圈、套酒瓶等遊戲，也有讓人懷念的兒時小點心，像是棉花糖、枝仔冰、杏仁茶等攤位。

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席間穿插祥獅獻瑞表演、揮毫寫春聯等各式趣味互動遊戲；復古大舞廳邀請歌手現場演唱；用餐即加碼抽客房住宿、餐飲禮券等好禮。讓大家吃飽喝足，拿好拿滿，成人每位1680元，訂位專線請洽03-3980988分機3960。

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