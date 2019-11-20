直奔BTS拍MV公車站！江原航空12月26日開航 來回含稅6千元
2019-11-20 16:57
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
飛韓國有不同玩法！韓國全新低成本航空（LCC）江原航空宣布開航首條國際線台北飛襄陽，預計12月26日起天天直飛，來回含稅6,000元左右，旅客只要2.5小時就可以抵達江原道，深入知名韓劇《鬼怪》等拍攝景點，以及韓流天團BTS防彈少年團拍攝MV公車站。
以往想要前往韓國江原道旅行，需從韓國首爾轉乘客運、火車，單程費時3到6小時，即使搭乘韓國高鐵京江線KTX，最快也需要1個半小時才能抵達，相當於台北搭高鐵到高雄所需的時間，而這些交通方式，都還不包含從台北搭機前往首爾的時間。不過現在可以更方便，不用再舟車勞頓。
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江原航空繼11月22日開航國內線襄陽飛濟州島後，進而開拓國際線，首條航線瞄準台北飛襄陽，全程飛行時間只要2.5小時，於12月26日正式開航，每天會有一班，規劃午去早回。同時，明年1月29日將開航台中飛襄陽、3月29日開航高雄飛襄陽，讓北中南的旅客前往江原道更加方便。
除了新航線外，江原航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍表示，目前有12家旅行社包裝團體遊程，其中以5天4夜冬季滑雪團為例，最低只要9,900元，等於不用1萬元就可以出遊。至於平均價格大約落在1到2萬元左右。自由行旅客則可透過官網購票，來回含稅，可有15公斤行李及餐點，票價約6,000元左右，若是透過合作旅行社購買，還有機會買到更便宜的機票。
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