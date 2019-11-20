李棟旭長髮造型登時尚雜誌 網：歐巴這風格我真的不行

2019-11-20 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



韓國男星李棟旭因為有新型態談話性節目，首集又找來曾經合作過的孔劉，倍受各方關注。不過，近期男性時尚雜誌則曝光了幫李棟旭所拍攝的一系列大片，有別於過去的風格，以長髮花美男的造型，並穿上Gucci的米奇系列服裝，以高冷的方式賣萌，讓人大感意外。

韓國男性雜誌GQ近日曝光了「年度風格人物Men Of The Year」的名單，並釋出一系列的時尚大片，男星李棟旭成為其中一人。而原本只是中長髮的李棟旭，在這系列大片中，於時尚編輯的安排下，首度挑戰了及肩長髮風格，還加上巨型米老鼠耳朵髮箍，讓不少迷妹都很意外。李棟旭身穿GUCCI秋冬系列中，多款帶有米奇（Mickey Mouse）點綴的單品，並與由自己扮演的米奇對戰，高冷的風格搭配可愛的構圖，凸顯了反差萌。這系列寫真一出就引起了極高的討論度。

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