「生牛肉河粉」限量101元！百年「飛機河粉」首登台北
2019-11-20 16:12
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
來自越南的「飛機河粉」，繼台中中友店之後，11月21日正式進駐台北，插旗台北101美食街。店內除了同樣提供傳統、酸辣、咖哩等不同口味的河粉之外，為慶祝開幕，還推出「生牛肉河粉特價101元」的57折優惠，並有涼拌牛肉88折的方案。
由韓式餐點為主的豆府餐飲集團，自今年10月引進「飛機河粉」來台，並將台灣一號店設於台中中友百貨。創立於1920年的飛機河粉，最初自河內起家，後搬遷至胡志明市。由於創辦人天天帶著飛機圖案的帽子煮河粉，因此得名「飛機河粉」，目前已經有百年歷史。
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飛機河粉共有傳統、酸辣、咖哩等三種口味，配料則有生牛肉、熟牛肉、雞肉等不同搭配。其中「火車頭」即是包含了生牛肉、熟牛肉與丸類，另有生、熟牛肉搭配的「半半」組合，每碗均會提供九層塔、檸檬角、辣椒、生豆芽等佐料，售價158～218元。另外店內也提供越南炸雞、涼拌青木瓜、芋香炸春捲、涼拌牛肉等小菜，以及越南咖啡、檸檬煉奶等飲品，售價自68元起。
業者表示，飛機河粉在台中店開幕首日，單日就有超過600碗的成績。本次台北101店為慶祝新店開幕，自11月21日至23日期間，原價168～178元的生牛肉河粉系列，限時優惠101元，3日共限量101碗。另外自11月21日起，涼拌牛肉原價128元，優惠價88元。
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