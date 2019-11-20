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霸氣！經典荷魯斯之眼戴上身　用「神秘學」飾品迎2020

2019-11-20 16:02聯合報 記者劉小川／台北即時報導

2019年即將邁入尾聲，俗話說「7分靠努力，3分靠天意」，除了不斷努力去提升自己在生活上的品質，這分努力更能讓自己成為人生勝利族。德國銀飾品牌THOMAS SABO迎接新的一年到來，運用古代的神秘魔法，跟著我們一起迎向2020的到來。

THOMAS SABO新推出的「神秘學飾品」，運用西方星象、符號象徵及東方風水干支，中西古老力量全面啟動，更勾勒出細膩鐫刻線條及斑斕的母貝寶石，為妳展開2020新希望。

西方具有守護力量的荷魯斯之眼，表達以積極態度眺望未來。最具東方代表的十二天干地支做布局，代表了均衡及和諧。精雕代表太陽的八芒星體可在鏤空的吊墜縫隙中靈活移動，代表著每個人在新的一年，找到屬於自己人生的道路，可隨心轉動的金色指南針，讓妳的好運不繞路。

祈求新的一年有更好的出路，將THOMAS SABO幸運飾物戴在身上，不只讓自己好運，更能提醒自己在未來的路上，更積極努力，為自己凝聚這股力量吧！

THOMAS SABO純銀鍍金神秘幸運之眼墜飾／36,800元。圖／THOMAS...
THOMAS SABO純銀鍍金神秘幸運之眼墜飾／36,800元。圖／THOMAS SABO提供
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THOMAS SABO純銀神秘幸運之眼墜飾／29,800元。圖／THOMAS S...
THOMAS SABO純銀神秘幸運之眼墜飾／29,800元。圖／THOMAS SABO提供
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THOMAS SABO純銀鍍金星耀迷宮墜飾／7,280元。圖／THOMAS SA...
THOMAS SABO純銀鍍金星耀迷宮墜飾／7,280元。圖／THOMAS SABO提供
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德國銀飾品牌THOMAS SABO神秘學飾品，給妳滿滿的神秘力量，開啟2020新...
德國銀飾品牌THOMAS SABO神秘學飾品，給妳滿滿的神秘力量，開啟2020新希望。圖／THOMAS SABO提供
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THOMAS SABO純銀鍍金東方幸運指南墜飾／9,880元。圖／THOMAS ...
THOMAS SABO純銀鍍金東方幸運指南墜飾／9,880元。圖／THOMAS SABO提供
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