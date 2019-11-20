霸氣！經典荷魯斯之眼戴上身 用「神秘學」飾品迎2020

2019-11-20 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



2019年即將邁入尾聲，俗話說「7分靠努力，3分靠天意」，除了不斷努力去提升自己在生活上的品質，這分努力更能讓自己成為人生勝利族。德國銀飾品牌THOMAS SABO迎接新的一年到來，運用古代的神秘魔法，跟著我們一起迎向2020的到來。

THOMAS SABO新推出的「神秘學飾品」，運用西方星象、符號象徵及東方風水干支，中西古老力量全面啟動，更勾勒出細膩鐫刻線條及斑斕的母貝寶石，為妳展開2020新希望。

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西方具有守護力量的荷魯斯之眼，表達以積極態度眺望未來。最具東方代表的十二天干地支做布局，代表了均衡及和諧。精雕代表太陽的八芒星體可在鏤空的吊墜縫隙中靈活移動，代表著每個人在新的一年，找到屬於自己人生的道路，可隨心轉動的金色指南針，讓妳的好運不繞路。