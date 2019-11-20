涓豆腐玩跨界！聯名款「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」 全聯獨賣

2019-11-20 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



全新「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」多重享受一次滿足。圖／涓豆腐提供 分享 facebook 喜歡韓國料理粉絲有福啦！近年韓劇在台大行其道，帶動韓國料理成為國人新寵兒，韓式料理「涓豆腐」看好商機找來樂事合作，推出聯名款「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」，集合泡菜特有辣度與洋芋片爽脆口感，即日起於全聯福利中心獨家販售，韓粉們快手刀搶起。

新品「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」集合泡菜香辣感和嫩豆腐的綿密滋味，搭配酥脆的馬鈴薯洋芋片享用，多重享受一次滿足，有別傳統辣味波卡，此款洋芋片為減辣設計，適合不吃太辣的民眾嚐鮮。現代人工作繁忙，假日只想在家放空追劇，涮嘴的「泡菜嫩豆腐煲洋芋片」稱堪必備零食，集合酸、辣、香3種風味，讓人愈吃愈上癮。

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