又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨
2019-11-20 15:45
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
主題餐廳經營不易，又傳收攤消息！可愛人氣插畫貼圖ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳板橋店於粉絲專頁公布僅營業到11月20日，未來會調整新的營運策略，可能改作饅頭或是手作教室。
ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳全台原有2家店，一家為高雄棧貳店、一家為板橋店。其中，高雄棧貳店於今年10月13日結束營業，不料才沒過多久，板橋店也傳出歇業消息。
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ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳板橋店自2017年6月開幕，受到不少粉絲喜愛，店內裝潢相當萌，巨型公仔擺好擺滿，還有多種彩色插畫，充滿了可愛氣息。此外，店內有各種可愛的ㄇㄚˊ幾兔餐點，像是雞蛋糕、棉花糖等，看起來相當療癒的甜點。另也提供義式餐點等多元料理，吸引客人青睞。
雖然營運已2年，但店家終於還是撐不住，於臉書粉絲專頁宣布即將歇業轉型開其他類型店，有不少粉絲在該則貼文下留言，「好難過呀」、「餐點好吃！很少有主題餐廳這麼優質欸欸欸欸欸欸欸」、「好可惜阿」等，紛紛表達不捨之情。
據了解，店家開幕之後，營收每個月最高曾達到200萬到300萬，但是半年來只剩下80萬到90萬，足足掉了有6成。至於關店之後，未來可能會轉型做饅頭店及手作教室。
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