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素肉風潮吹進超商！全家便利商店開賣「未來漢堡排」

2019-11-20 15:43聯合報 記者陳立儀／即時報導

全家便利商店引進「Beyond Meat未來漢堡排」，成為台灣首間開賣的超商。圖...
全家便利商店引進「Beyond Meat未來漢堡排」，成為台灣首間開賣的超商。圖／全家便利商店提供
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健康飲食的需求不斷增加，近年來素食或喜愛蔬食的人越來越多，在美國也興起一股「未來肉品」話題，現在素肉風潮也吹進超商，全家便利商店宣布即日起門市、線上同步限量開賣素肉大廠「Beyond Meat未來漢堡排」，成為台灣首間開賣的便利商店。

「Beyond Meat未來漢堡排」使用非基因改造的大豆、碗豆等全植物食材製作，以甜菜根萃取來製造牛肉的血色，不僅打造肉質口感，甚至連煎煮過程中的顏色轉變都可媲美真的漢堡肉，每盒兩片裝售價499元，全家便利商店門市即日起至12月3日嘗鮮價3件999元。

除了在全家便利商店全台門市可以買到「Beyond Meat未來漢堡排」之外，「全家行動購」也同步推出一箱8入2,499元的超值價，相當於6折優惠。

全家便利商店限量開賣「Beyond Meat未來漢堡排」，即日起至12月3日門市...
全家便利商店限量開賣「Beyond Meat未來漢堡排」，即日起至12月3日門市可享嘗鮮價3件999元。圖／全家便利商店提供
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漢堡便利商店超商

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