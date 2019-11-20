昂舒巴黎新品「國王派」 巴黎鐵塔、凱旋門5款陶偶必蒐
2019-11-20 15:31
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
源自於西方「國王派」不僅美味，更藏有迷人的趣味習俗！即日起，精品烘焙昂舒巴黎與7-ELEVEN再度聯手，推出經典節慶幸運甜點「國王派」，讓消費者在轉角小七即可下單取貨，輕鬆搞定派對甜點。
昂舒巴黎今年八月推出的「波浪丹麥吐司」，開賣首週即熱銷超過五萬條，歲末時節再度聯手獻上第二波訂製新品「國王派」，共有經典的橙香杏仁與法式可可兩種口味。嚴選法國進口優質奶油，烘烤出兩款不同花紋的酥脆千層派皮，「橙香杏仁」使用杏仁奶油餡為基礎，加入特調蜜漬橙皮；「法式可可」則以50%苦甜巧克力打造奶油內餡，隨派還附贈粉色微型瓷偶，讓消費者享受美味的同時還能試手氣拚一日國王、祈求一年好運。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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「國王派」源自於西方天主教節日 ，至今仍是法國歲末年初與家人、朋友相聚時必吃的幸運甜點，一人一塊除了象徵在新的一年平安順利外，吃到內餡藏有杏仁堅果的人，還可戴上紙皇冠、榮登「一日國王」，並獲得小瓷偶，贏得一整年的好運(傳統則將瓷偶藏於派中)。昂舒巴黎這次特別訂製五款「粉愛法國瓷偶組」隨機贈送，透過鶯歌工藝家打造出象徵法國的小比例巴黎鐵塔、凱旋門、高跟鞋、馬卡龍、皇冠，更有隱藏版鑲金粉紅皇冠。即日起全台7-ELEVEN下訂「國王派」，最快72小時後即可至訂購門市取貨。
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