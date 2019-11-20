170餘件私人收藏香奈兒精品 蘇富比11月底網路開拍
2019-11-20 14:59聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導
珍珠、流星、小黑外套、斜紋軟呢，香奈兒的經典圖像與魅力從1910年起風迷至今，引領奢華風潮。米蘭蘇富比（Sotheby’s）即將在11月底開始，於網路展出合計177件的私人收藏經典香奈兒藏品、並於11月底開始進行網路拍賣；藏品範圍囊括古董腕錶、珠寶、鞋履包款、太陽眼鏡、配飾，精彩可期。
大量藏品皆來自私人收藏家、義大利知名收藏家Cecilia Matteucci Lavarini，而她龐大收藏的部分服裝甚至已捐贈予倫敦的V&A博物館。其中亮點包含了一款紅色的Matalassè包（預估拍價1,500 – 2,500歐元） 、珍珠鑲邊圓形太陽眼鏡（預估拍價100-200歐元）、鎖鏈造型的皮帶與手環（預估拍價200-300歐元）、多色流蘇斜紋軟呢包（預估拍價500-1,000歐元）。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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全數拍品將於12月3至4日於米蘭的塞爾貝羅尼宮（Palazzo Serbelloni）展出，最後並於11月29日至12月5日期間，於網路開放競投。
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