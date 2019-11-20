六七年級生的球場回憶！喬丹11代黑紅配「大魔王」回歸

2019-11-20 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



球鞋圈吹起復古懷舊風，讓六、七年級生當年寧可「縮衣節食」也要入手的籃球神鞋近期一一重現，芝加哥公牛隊永遠的「籃球上帝」喬丹令人印象深刻的11代黑紅配色即將完全復刻；而同時期的「完美先生」GRANT HILL當年曾穿著FILA的戰靴，也即將經典再臨。

Air Jordan球鞋系列曾是不少老球迷的夢幻逸品，其中，在90年代發售，造型科技感十足的喬丹11代戰鞋更是許多球迷追捧的神鞋，11代曾出現過不少配色，而黑紅配色是在1996年首次與喬丹一起登上NBA賽場，這雙鞋最終伴隨喬丹贏得當年的總冠軍，並開啟了他職業生涯的第二個三連霸。

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而繼2012年復刻後，Air Jordan XI黑紅配色將於今年再次回歸，全尺寸將於12月14日起在Nike.com及指定門市進行販售，據了解，售價將會是220美元，折合台幣約6,600元。

另外，與喬丹幾乎同一時期的籃球明星GRANT HILL，曾拿下1994-1995年NBA賽季新人王，並入選美國夢幻三隊，手握1996年奧運金牌。當年與他合作的FILA特別再度推出FILA GRANT HILL 2 LOWTRADEMARK復刻版。