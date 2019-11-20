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六七年級生的球場回憶！喬丹11代黑紅配「大魔王」回歸

2019-11-20 14:27聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

球鞋圈吹起復古懷舊風，讓六、七年級生當年寧可「縮衣節食」也要入手的籃球神鞋近期一一重現，芝加哥公牛隊永遠的「籃球上帝」喬丹令人印象深刻的11代黑紅配色即將完全復刻；而同時期的「完美先生」GRANT HILL當年曾穿著FILA的戰靴，也即將經典再臨。

Air Jordan球鞋系列曾是不少老球迷的夢幻逸品，其中，在90年代發售，造型科技感十足的喬丹11代戰鞋更是許多球迷追捧的神鞋，11代曾出現過不少配色，而黑紅配色是在1996年首次與喬丹一起登上NBA賽場，這雙鞋最終伴隨喬丹贏得當年的總冠軍，並開啟了他職業生涯的第二個三連霸。

而繼2012年復刻後，Air Jordan XI黑紅配色將於今年再次回歸，全尺寸將於12月14日起在Nike.com及指定門市進行販售，據了解，售價將會是220美元，折合台幣約6,600元。

另外，與喬丹幾乎同一時期的籃球明星GRANT HILL，曾拿下1994-1995年NBA賽季新人王，並入選美國夢幻三隊，手握1996年奧運金牌。當年與他合作的FILA特別再度推出FILA GRANT HILL 2 LOWTRADEMARK復刻版。

這款以白色皮革做為鞋面基底，配上經典黑與FILA LOGO圖案邊飾，深深烙印在球迷心目中的三角品牌標誌也再次經典複刻，後腫位置的魔鬼氈設計，是當時首創的大膽設計，建議售價為 3,680元。

Air Jordan XI黑紅配色將以全尺寸重新發售。圖／Nike提供
Air Jordan XI黑紅配色將以全尺寸重新發售。圖／Nike提供
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球星GRANT HILL經典復古籃球鞋再度回歸。圖／FILA提供
球星GRANT HILL經典復古籃球鞋再度回歸。圖／FILA提供
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FILA GRANT HILL 2 LOWTRADEMARK復刻版，建議售價為 ...
FILA GRANT HILL 2 LOWTRADEMARK復刻版，建議售價為 3,680元。圖／FILA提供
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Air Jordan XI黑紅配色是許多球迷心中經典。圖／Nike提供
Air Jordan XI黑紅配色是許多球迷心中經典。圖／Nike提供
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