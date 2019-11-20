PRADA開花店！台灣沒賣沒關係 快來玩訂製花束小遊戲
2019-11-20 14:09
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
精品廣告還能玩出什麼新花樣？PRADA日前釋出最新的2020早春系列形象廣告，補捉模特兒在街頭拿著花束的時尚姿態。透過Drew Vickers和Keizo Kitajima兩大攝影師之手，呈現多彩與黑白、動態與靜謐的對比美。
最特別的是，為了呼應早春系列提出古典主義的另一種觀點—在熟悉的環境發現新事物這樣的主軸，PRADA還與七大城市的花店合作，讓早春系列形象廣告化身為包裝紙，徹底執行把品牌美感融入生活中的概念。
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在哪裡可以買到PRADA花束呢？倫敦、米蘭、莫斯科、紐約、巴黎、上海、東京都有合作的花店，台灣消費者雖然無緣買到，但是PRADA特別打造了數位互動體驗的遊戲，只要用手機進入活動網站 https://www.prada.com/ww/en/seditious-simplicity.html、選擇喜歡的花束、包款，再拍攝照片，就可以製作印有自己肖像的花束與包款美圖，還可以分享到FB、IG，標註#PradaSeditiousSimplicity，讓更多人能同步感受這股早春的悠然與清新。
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