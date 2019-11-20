7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



如果你正忙著張羅耶誕禮物，不妨到超商逛逛，7－ELEVEN今年耶誕節前夕推出多款獨家商品，打造「愛．Sharing」耶誕主題專案架，即日起至12月31日指定糖果零食飲料2件8折、3件77折，除了集結樂事、品客、金莎、Mars瑪氏等大廠獨家推出耶誕限定包裝新品之外，架上還有超可愛的小熊維尼系列絨毛藍牙喇叭、OREO with LINE熊大存錢筒、迪士尼耶誕巧克力鈴鐺棒、CHIC水果軟糖史努比情境公仔等，小心買了以後捨不得送出手！

OREO、LINE Friends聯名的熊大存錢筒不僅適合當作耶誕節交換禮物，兼具存錢筒、收納小物功能的熊大大頭造型盒也相當實用，售價249元；迪士尼耶誕巧克力鈴鐺棒共有米奇、米妮兩款，耶誕服裝搭配鈴鐺吊飾超應景，售價皆為199元；7－ELEVEN獨家上市的CHIC水果軟糖共有3款史努比情境組裝公仔，可愛的新鮮屋造型可當做桌面擺飾，售價皆為149元。

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迪士尼授權的小熊維尼絨毛藍牙喇叭也讓小熊維尼換上耶誕服裝，頭頂附掛勾、可當做掛飾，僅約85克的輕巧設計方便隨身攜帶，售價990元。