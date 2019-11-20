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炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11/23全球開搶

2019-11-20 13:49聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

韓星G-Dragon 權志龍才剛退伍就立刻又在潮流界掀起旋風！其主理的品牌與Nike 攜手聯名的神鞋 AIR FORCE 1，先前在韓國開賣限定版時就已經搶翻天，現在普通版將在11月23日全球開賣，售價6,300元的官方定價，已經喊出近兩萬元的代購價，依然吸引不少鞋迷直呼「搶一波！」。

GD權志龍身上行頭向來是街潮人士爭相追逐的焦點，這次由他主理品牌PEACEMINUSONE與Nike聯名推出的Air Force 1「Para-noise」，這款白色勾勾的市售版本，除了有吸睛的花朵刺繡和中底黑墨之外，黑色鞋面烤漆更是讓整體質感狂升不少，先前在韓國推出紅色勾勾限量款時，就已經排隊排到人山人海，現在全球上市的普通款預料也是秒殺款。

根據官方訊息，這款重磅聯名鞋款將在 11 月 23 日早上 10點正式發售，售價為新台幣6,300元，有興趣的鞋迷可前往 nike.com 搶購。

權志龍主理品牌PEACEMINUSONE與Nike聯名推出的Air Force ...
權志龍主理品牌PEACEMINUSONE與Nike聯名推出的Air Force 1「Para-noise」。圖／摘自nike.com 官網
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權志龍主理品牌PEACEMINUSONE與Nike聯名推出的Air Force ...
權志龍主理品牌PEACEMINUSONE與Nike聯名推出的Air Force 1「Para-noise」即將開賣。圖／摘自nike.com 官網
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GD權志龍才剛退伍就又掀起潮鞋旋風。圖／摘自nike.com 官網
GD權志龍才剛退伍就又掀起潮鞋旋風。圖／摘自nike.com 官網
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韓國品牌代購

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