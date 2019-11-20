密集恐懼症大崩潰 黃子韜穿的LACOSTE鱷魚疊疊樂

2019-11-20 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



耶誕佳節系列單品中，LACOSTE以顛覆傳統、幽默大開的創意推出魔力鱷魚系列，運用「看似一隻鱷、其實是千千萬萬隻鱷」的玩心，將logo潮流瘋玩到底，全新推出重疊鱷魚刺繡的「鱷中鱷（Croc of Crocs）」圖像，帶來視覺話題，完全密集恐懼症大爆發。

LACOSTE耶誕節商品以「魔力鱷魚（CROCO MAGIC）」作為主題，「鱷中鱷（Croc of Crocs）」的圖案是主視覺，以小鱷魚們齊聚一堂歡度耶誕節的發想，打造眾多重疊的鱷魚刺繡匯集而成的圖像，既可愛又可怕，靈感是源自於LACOSTE在八○年代的徽章式logo，為品牌視覺上的一大突破，LACOSTE 亞太區品牌代言人黃子韜也演繹此系列的包款，呼應堆疊鱷魚的精神，把所有包包披掛上身。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！