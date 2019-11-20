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密集恐懼症大崩潰 黃子韜穿的LACOSTE鱷魚疊疊樂

2019-11-20 13:31聯合報 記者楊詩涵／即時報導

耶誕佳節系列單品中，LACOSTE以顛覆傳統、幽默大開的創意推出魔力鱷魚系列，運用「看似一隻鱷、其實是千千萬萬隻鱷」的玩心，將logo潮流瘋玩到底，全新推出重疊鱷魚刺繡的「鱷中鱷（Croc of Crocs）」圖像，帶來視覺話題，完全密集恐懼症大爆發。

LACOSTE耶誕節商品以「魔力鱷魚（CROCO MAGIC）」作為主題，「鱷中鱷（Croc of Crocs）」的圖案是主視覺，以小鱷魚們齊聚一堂歡度耶誕節的發想，打造眾多重疊的鱷魚刺繡匯集而成的圖像，既可愛又可怕，靈感是源自於LACOSTE在八○年代的徽章式logo，為品牌視覺上的一大突破，LACOSTE 亞太區品牌代言人黃子韜也演繹此系列的包款，呼應堆疊鱷魚的精神，把所有包包披掛上身。

耶誕系列為符合節慶氛圍，以藍、黃、紫、桃紅、銀色等色彩營造糖果般的繽紛彩盤，推出輪廓簡約的鍊帶包，也是主打商品，而經典的長袖polo衫、圓領衫或針織衫等，也運用了鱷中鱷的堆疊logo，推出紅色、藍色、灰色等實穿色系。

LACOSTE於耶誕節慶推出Croco Magic系列男、女、童裝。圖／LACO...
LACOSTE於耶誕節慶推出Croco Magic系列男、女、童裝。圖／LACOSTE提供
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Croco Crew鱷魚壓紋黃色鍊帶包，售價6,980元。圖／LACOSTE提供
Croco Crew鱷魚壓紋黃色鍊帶包，售價6,980元。圖／LACOSTE提供
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黃子韜演繹LACOSTE佳節Croco Magic系列。圖／LACOSTE提供
黃子韜演繹LACOSTE佳節Croco Magic系列。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE佳節系列也推出嬰幼寶貝禮盒，有可愛的鱷魚布偶。圖／取自官網
LACOSTE佳節系列也推出嬰幼寶貝禮盒，有可愛的鱷魚布偶。圖／取自官網
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Croco Magic鱷魚刺繡毛衣，售價8,880元。圖／LACOSTE提供
Croco Magic鱷魚刺繡毛衣，售價8,880元。圖／LACOSTE提供
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Croco Crew鱷魚壓紋銀色鍊帶包，售價6,980元。圖／LACOSTE提供
Croco Crew鱷魚壓紋銀色鍊帶包，售價6,980元。圖／LACOSTE提供
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Croco Magic鱷魚刺繡拼貼鍊帶包，售價7,680元。圖／LACOSTE提...
Croco Magic鱷魚刺繡拼貼鍊帶包，售價7,680元。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE在耶誕節商品以鱷中鱷的logo堆疊作為商品話題。圖／LACOSTE...
LACOSTE在耶誕節商品以鱷中鱷的logo堆疊作為商品話題。圖／LACOSTE提供
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Croco Magic鱷魚刺繡拼貼鍊帶包，售價7,680元。圖／LACOSTE提...
Croco Magic鱷魚刺繡拼貼鍊帶包，售價7,680元。圖／LACOSTE提供
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鱷魚品牌耶誕節

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