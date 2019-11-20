《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



《冰雪奇緣2》全面攻佔粉絲的荷包，7－ELEVEN又推出一系列限量周邊商品，這次除了全套的肖像公仔與公仔印章之外，還有雪寶小夜燈、無線麥克風、隨身負離子空氣清淨機、無線充電座、電紙繪板、LED燈環、手持桌立兩用風扇、夜燈面紙收納盒等實用3C小物。

軟膠材質的雪寶小夜燈造型可愛又可當擺飾，售價350元；共有6款經典角色的冰雪奇緣公仔印章也超適合大小朋友收藏，售價皆為129元；野獸國《冰雪奇緣2》蛋擊系列肖像公仔共有小斯、艾莎、安娜、諾可、雪寶等5款，鐵粉勢必得全收，售價皆為299元。

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零食也搶搭《冰雪奇緣2》話題，卡滋爆米花影院甜鹹風味、美式焦糖風味都推出冰雪奇緣包裝，冰雪奇緣收納罐也是聯名零食、內附榛果巧克力脆腃，7－ELEVEN於11月20日至12月31日任選2件8折、3件77折。

11月20日上午11點起開放限量預購的包括迪士尼授權的冰雪奇緣限定款無線麥克風外型結合高貴公主風與粉藍、淺紫、純白等冰晶元素配色，而且還附上一條施華洛世奇水鑽吊飾，可拆下當手環配戴，麥克風底部就是擴音喇叭，藍牙連線就能隨時大聲歡唱「Let it go」，還加入特殊變音效果，一鍵秒變可愛kuso音，售價1,480元。

共有艾莎、安娜、雪寶等3款的冰雪奇緣系列電紙繪板應該也會讓大人小孩都愛不釋手，不僅手寫可重複清除更環保，8.5吋體積附手寫筆及筆槽也方便攜帶，可做創意繪圖、教學道具、會議記錄、小型佈告欄等，售價皆為699元。

同樣也是多用途的冰雪奇緣系列LED燈環共有安娜、雪寶兩款，具有長亮、快閃、慢閃等模式，除了可用於夜間外出運動或寵物配戴之外，附可拆式吊飾環可用來掛毛巾、圍巾、小朋友輕便衣物等，或放置在車上、衣櫃、樓梯間等光線較暗處，售價皆為399元。

7-ELEVEN獨家販售的冰雪夜燈面紙收納盒、雪寶夜燈收納盒11月20日上午11點起於ibon預購，採用USB接頭設計，是辦公室、書桌、床頭收納小物的好幫手，售價分別為599元、499元。