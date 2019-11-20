今年冬天必備！「趴睡寶可夢」晉升辦公室最潮療癒小物
2019-11-20 12:10
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
歡慶Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》推出，上週大規模寶可夢遊行嗨翻信義區，吸引無數粉絲同樂，寶可夢派對結束後，會不會覺得空虛呢？擅長發明療癒小物的日本人，這次推出全新「趴睡寶可夢」商品，超萌神情搭配懶洋洋動作，緊緊抓牢粉絲眼球。
全新「趴睡寶可夢」系列延續品牌精神，網羅動畫主角皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、夢幻、傑尼龜、木木梟、火斑喵、球球海獅、伊布及卡比獸等，選用超柔軟材質製作，可作為靠墊或午休抱枕使用，堪稱辦公室最夯療癒小物首選。其中「皮卡丘」圓滾滾肉包臉，襯以短小身軀與四肢，閃電狀尾巴也不能少，讓粉絲驚呼太可愛了。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
說到慵懶個性非「卡比獸」莫屬，熱愛睡覺的卡比獸慵懶的躺在辦公桌上，好像在跟你說快點結束工作，一起來睡覺吧！吸睛度十足。而「妙蛙種子」也不落人後，以平和睡姿搭配無害眼神，成功擄獲粉絲芳心。
留言