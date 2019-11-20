拒絕「蟎」橫玩伴 別讓孩子成為塵蟎的遊樂園

每天父母最期待的事，莫過於把寶貝抱在懷裡，看著寶貝天使的笑容，聽著寶貝說話的聲音，陪著孩子大聲嘻鬧，甘願成為孩子的大玩偶。眼前的情景，如此幸福美好。

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孩子白嫩的皮膚，怎麼常出現紅腫掻癢， 有時還會鼻子過敏、打噴嚏、流鼻水，明明家裡已經常常打掃乾淨了，到底怎麼回事？小心，很可能就是看不見的玩伴─塵蟎在孩子身上開趴踢，還把孩子變成整個塵蟎家族的遊樂園！

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看不見的玩伴24小時「黏TT」台灣五歲以下高達70%的孩子都曾出現過敏症狀，其中可能有90%的過敏原都來自塵蟎。塵蟎喜歡以人體的皮屑為生，三週就可以從幼體變成熟，平均壽命三個月，喜好在溫度20℃～30℃，與溼度60%~80%的環境下生長。台灣的氣候剛好適合塵蟎生長，而鎮居家的衣物床單，就是塵蟎的最佳食物來源。 其實，不只塵蟎，衣物床單裡還躲藏了各種塵菌、遺骸與排泄物。不管站著、坐著、睡著、醒著，每天都容易和這些看不見的塵蟎、塵菌，24小時「黏TT」

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高溫抗敏除菌 滅絕塵蟎塵蟎怕高溫，日立洗衣機特別設計一鍵的溫風抗蟎行程，就可以把看不見的塵蟎等過敏原通通消滅，再加上尼加拉飛瀑大水流清洗，徹底帶走塵蟎的遺骸、排泄物等，除蟎率達99%，拒絕穿塵蟎衣，讓全家都可以遠離塵蟎的威脅。

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