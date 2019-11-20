親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄鳳山傳母女命案 現場遺留一把刀、死因待查

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

拒絕「蟎」橫玩伴 別讓孩子成為塵蟎的遊樂園

2019-11-20 12:32文／ 李憶伶

每天父母最期待的事，莫過於把寶貝抱在懷裡，看著寶貝天使的笑容，聽著寶貝說話的聲音，陪著孩子大聲嘻鬧，甘願成為孩子的大玩偶。眼前的情景，如此幸福美好。

圖片來源／shutterstock
圖片來源／shutterstock
分享

孩子白嫩的皮膚，怎麼常出現紅腫掻癢， 有時還會鼻子過敏、打噴嚏、流鼻水，明明家裡已經常常打掃乾淨了，到底怎麼回事？
小心，很可能就是看不見的玩伴─塵蟎在孩子身上開趴踢，還把孩子變成整個塵蟎家族的遊樂園！

看不見的玩伴24小時「黏TT」
台灣五歲以下高達70%的孩子都曾出現過敏症狀，其中可能有90%的過敏原都來自塵蟎。塵蟎喜歡以人體的皮屑為生，三週就可以從幼體變成熟，平均壽命三個月，喜好在溫度20℃～30℃，與溼度60%~80%的環境下生長。台灣的氣候剛好適合塵蟎生長，而鎮居家的衣物床單，就是塵蟎的最佳食物來源。
其實，不只塵蟎，衣物床單裡還躲藏了各種塵菌、遺骸與排泄物。不管站著、坐著、睡著、醒著，每天都容易和這些看不見的塵蟎、塵菌，24小時「黏TT」

圖片來源／shutterstock
圖片來源／shutterstock
分享

高溫抗敏除菌 滅絕塵蟎
塵蟎怕高溫，日立洗衣機特別設計一鍵的溫風抗蟎行程，就可以把看不見的塵蟎等過敏原通通消滅，再加上尼加拉飛瀑大水流清洗，徹底帶走塵蟎的遺骸、排泄物等，除蟎率達99%，拒絕穿塵蟎衣，讓全家都可以遠離塵蟎的威脅。

圖片來源／shutterstock
圖片來源／shutterstock
分享

多項貼心專利功能 安心洗衣
不只清塵蟎，日立洗衣機，還能針對現代人的生活特性，不管是換季收納衣物預防惱人黃斑、還是獨家風熨斗，撫平衣褲皺褶，去除異味和PM2.5 ，出門馬上穿；還有3D自動全槽清水洗淨，輕鬆帶走洗衣筒的皮脂髒汙、殘留洗劑等，讓洗衣機內外都乾淨，除菌防黴達99%，洗出來的衣服才是真正的潔淨除菌。

圖片來源／shutterstock
圖片來源／shutterstock
分享

日立洗衣機，拒絕塵蟎，守護孩子和家人的健康，讓衣物不再成為塵蟎的新樂園！

了解更多日立家電滾筒洗脫烘(BDNX125BHJ) >> https://www.hsct.com.tw/products/products_03.php?pid=BDNX125BHJ

相關新聞

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

密集恐懼症大崩潰 黃子韜穿的LACOSTE鱷魚疊疊樂

2019-11-20 13:31

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

今年冬天必備！「趴睡寶可夢」晉升辦公室最潮療癒小物

2019-11-20 12:10

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

躲進米奇的大手裡避寒～超Cute迪士尼睡袋、發懶超有理

2019-11-20 11:30

偶像劇男神回春拍廣告 網：是漫畫裡走出來的美男子！

2019-11-20 11:27

專為手機設計的迷你包 GUCCI人氣系列又來勸敗啦！

2019-11-20 11:27

冬季限定「雪白Ｘ香檳金維尼」化身貴氣王子！無辜神情超療癒

2019-11-20 11:02

珍妮佛羅貝茲成了COACH全新代言人 網友「OMG」

2019-11-20 10:46

「巨嬰」現身台北101台味好禮期間限定店 推二搞限量復古聯名帆布袋

2019-11-20 10:09

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

周年慶終局之戰 京站、SOGO天母、新光三越站前接力下殺超有感

2019-11-19 23:50

購車優惠 不用再等年底

2019-11-19 23:42

飯店吃到飽轉型 半自助、單點帶動來客

2019-11-19 23:38

美妝保養倒數日曆 當紅商品一次到位

2019-11-19 23:31

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05

誠品十大暢銷書鼓勵做自己 寶可夢衝進榜這本書拿第一

2019-11-19 21:57

耶誕聚餐吃大餐！7家老饕牛排館推澳洲和牛排限定套餐

2019-11-19 21:57

穿梭在琉璃色的海洋異想世界！光影迷朝聖地「OCEAN BY NAKED」日本橫濱登場

2019-11-19 20:08

誠品年度十大暢銷書放榜 「做自己」最能引起共鳴

2019-11-19 19:32

中小企推新創環保 甘蔗渣變身吸管

2019-11-19 19:21

天母SOGO周慶折扣超有感 近2萬元寬庭蠶絲被4千有找

2019-11-19 18:08

外送食物、照片差很大！網友：「路邊攤都拍得像餐廳」

2019-11-19 18:06

克里斯漢斯沃戴新表放送電眼魅力 網友：這怎麼受得了！

2019-11-19 17:24

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

給你滿滿安全感！IKEA迷你版「鯊鯊玩偶」萌翻孩童的心

2019-11-19 16:06

愛喝茶又怕失眠？ 試試不含咖啡因的桑葉茶

2019-11-19 15:45

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

吃貝果還能愛護動物！ 好丘推「紅豆牛奶、五穀米香」

2019-11-19 15:11

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

東京、首爾、大阪來回5千有找 酷航迎7周年推機票優惠

2019-11-19 14:18

IG洗版美食！大蒜餐廳耶誕餐 龍蝦、戰斧豬+蒜香蘋果派

2019-11-19 13:19

CELINE新尺寸Classic包款超顯瘦 古力娜扎穿搭學起來

2019-11-19 12:59

IKEA「海陸大餐」新菜到！「點食成金」吃美食送折價券

2019-11-19 12:58

U值媒／購物節過後，你滿足了什麼？

2019-11-19 12:48

冬天上妝不怕起皮！ALBION妃思雅晶湛永恆金萃然有金箔

2019-11-19 12:41

萌翻天！H&M X 芝麻街50周年聯名單品 粉絲揪怒買一波

2019-11-19 12:38
看更多

熱門文章

中國冒出的新傳染病…台灣也爆史上首例 這蟲是元凶

2019-11-19 15:28

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

台灣首例！ 七旬翁疑登山被蜱蟲叮咬染SFTS

2019-11-19 14:29

老公要賺多少才能當「貴婦」？她列基本開銷網笑：公婆才是重點

2019-11-19 16:49

起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」

2019-11-19 14:19

搭中午班機回台有何好處？ 網激推最佳時機理由

2019-11-19 14:52

出版社負責人登山失足亡 長者登山最好結伴

2019-11-19 15:45

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

光看照片就醉了！「落羽松林」祕境 首度亮相

2019-11-19 16:35

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05

買香蕉不「踩雷」 農委會教你選購六大重點

2019-11-19 22:46

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天　利於改革推動

2019-11-20 00:00

吃品田「FB、IG好友數」決定打幾折！破千人直接送套餐

2019-11-19 21:11

誠品年度十大暢銷書放榜 「做自己」最能引起共鳴

2019-11-19 19:32

東京、首爾、大阪來回5千有找 酷航迎7周年推機票優惠

2019-11-19 14:18

大雨特報！北部東部今天濕涼有雨 留意局部較大雨勢

2019-11-20 07:20

彭婉如基金會專欄｜「老人天堂」瑞典的四個發現（上）｜當失去自行進食能力，就是該讓長輩平靜離開的時候

2019-11-19 15:47

天母SOGO周慶折扣超有感 近2萬元寬庭蠶絲被4千有找

2019-11-19 18:08

【人生劇場】劉洪貞／帶她去旅行

2019-11-20 06:00

台東地震規模3.7 最大震度4級

2019-11-19 17:40

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

【大叔的中年小事】程耀毅／來到地球第十七年

2019-11-20 06:00

台灣首例SFTS確診／爬山疑遭蜱蟲咬 老翁器官衰竭

2019-11-20 00:08

公費流感疫苗校園接種漲五成 三價升級四價是最大誘因

2019-11-19 16:34

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

2019-11-20 10:52

【思念之情】俞怡萍／他最愛的柳橙汁

2019-11-20 06:00

3成兒童曾遭父母羞辱 傷害更甚體罰

2019-11-19 19:26

親子飯店逾九成不合格 兒童遊戲場處處隱藏危機

2019-11-19 22:46

言語暴力比體罰更傷人 近7成兒少難釋懷

2019-11-20 00:38

外送食物、照片差很大！網友：「路邊攤都拍得像餐廳」

2019-11-19 18:06

史上唯一蕭邦大滿貫得主 布雷查茲:演奏的秘訣是自由

2019-11-19 22:59

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

進口花生每公斤30元？農委會澄清：還要加關稅及權利金

2019-11-19 19:17

逾9成親子飯店不合格 多家知名飯店上榜

2019-11-19 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top