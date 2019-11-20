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三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47聯合報 記者江佩君／即時報導

各大商場耶誕佈置陸續登場比美啦，三井OUTLET林口店與台中港店同步展開歡樂的耶誕主題燈飾與裝置，林口三井OUTLET由企鵝家族PINGU呈現PINGU的冰極世界，台中港則以「寶石耶誕」為主題，與大眾同歡迎接耶誕。

林口三井OUTLET重現PINGU的南極冰極世界，打造雪屋、雪景，中央廣場還有8米高雪花耶誕樹，以及西口戶外區6米高超大型看著天空的PINGU。西口噴水池搭建出的冰洞隧道，雪花飄灑在灌木叢上，室外區有冰雪結晶與星星構成的長廊打造冰川隧道。每日16:00-21:00還有泡泡秀時間，每半小時施放一次，冰雪世界+泡泡秀，今年耶誕節帶來可愛又夢幻的氣氛。

另外，三井OUTLET台中港迎來首次耶誕節，以「寶石耶誕」為主題，位於南二口高達5米的「璀璨寶石耶誕樹」，以鑽石為概念打造的耶誕裝置，白天散發多層次的切割立面光芒，到了夜晚燈光伴隨折射效果，又呈現出另一番風情。位在南三口的「光寶石」是採用LED與金屬設計的創意作品，戶外空間也佈滿上萬顆星星燈，呈現光燦夢幻效果。

林口三井OUTLET冰耀冰牆。圖／三井OUTLET提供
林口三井OUTLET冰耀冰牆。圖／三井OUTLET提供
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林口三井OUTLET閃耀冰川隧道。圖／三井OUTLET提供
林口三井OUTLET閃耀冰川隧道。圖／三井OUTLET提供
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台中港三井OUTLET璀璨耶誕樹。圖／三井OUTLET提供
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林口三井OUTLET閃耀冰極耶誕樹。圖／三井OUTLET提供
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林口三井OUTLET耶誕主題呈現PINGU的冰極世界。圖／三井OUTLET提供
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台中港三井OUTLET地心探險趣耶誕裝置。
台中港三井OUTLET地心探險趣耶誕裝置。
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林口三井OUTLET的6米高PINGU裝置與泡泡秀。圖／三井OUTLET提供
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林口耶誕節

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