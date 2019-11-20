眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25 聯合新聞網 綜合報導



好市多的「點心盤」包含五個瓷盤及竹製轉盤，主婦見到表示眼睛一秒被黏住。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

好市多賣場常常有些其他地方不容易見到的商品，被消費者發現後便會掀起討論，如今又有新商品引發熱議。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有主婦分享一組陶瓷餐具，直呼「看到眼睛就黏著」，表示一定要帶回家。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有主婦發文表示，上周逛好市多時，看到一組「點心盤」，是件由五個瓷器組合而成的裝菜盤，下方還附有木製轉盤。原po表示當下看到後，「眼睛就黏著不得不帶回家」，好看之外，拿來裝食物也很省桌面空間。

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貼文一出後，不少網友表示贊同，也想添購一組放在家中，留言：「勾起我想要買的心了」、「過年前菜好幫手！！」、「這樣裝起來，什麼都變得很好吃」、「那個轉盤應該也可以拿來收納廚房瓶罐類物品，很實用」。

不過也有人對該商品提出疑問，指出該商品有一定重量，或是家裡並沒有煮那麼多菜等問題，留言回應：「實品很重歐！要買的要先去拿看看」、「有心動，但是我只煮三菜，其他兩格怎麼辦」、「收納呢？」、「不太實用」。