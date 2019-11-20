親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄鳳山傳母女命案 現場遺留一把刀、死因待查

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25聯合新聞網 綜合報導

好市多的「點心盤」包含五個瓷盤及竹製轉盤，主婦見到表示眼睛一秒被黏住。圖擷自Co...
好市多的「點心盤」包含五個瓷盤及竹製轉盤，主婦見到表示眼睛一秒被黏住。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
分享

好市多賣場常常有些其他地方不容易見到的商品，被消費者發現後便會掀起討論，如今又有新商品引發熱議。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有主婦分享一組陶瓷餐具，直呼「看到眼睛就黏著」，表示一定要帶回家。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有主婦發文表示，上周逛好市多時，看到一組「點心盤」，是件由五個瓷器組合而成的裝菜盤，下方還附有木製轉盤。原po表示當下看到後，「眼睛就黏著不得不帶回家」，好看之外，拿來裝食物也很省桌面空間。

貼文一出後，不少網友表示贊同，也想添購一組放在家中，留言：「勾起我想要買的心了」、「過年前菜好幫手！！」、「這樣裝起來，什麼都變得很好吃」、「那個轉盤應該也可以拿來收納廚房瓶罐類物品，很實用」。

不過也有人對該商品提出疑問，指出該商品有一定重量，或是家裡並沒有煮那麼多菜等問題，留言回應：「實品很重歐！要買的要先去拿看看」、「有心動，但是我只煮三菜，其他兩格怎麼辦」、「收納呢？」、「不太實用」。

好市多餐具

相關新聞

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

密集恐懼症大崩潰 黃子韜穿的LACOSTE鱷魚疊疊樂

2019-11-20 13:31

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

今年冬天必備！「趴睡寶可夢」晉升辦公室最潮療癒小物

2019-11-20 12:10

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

躲進米奇的大手裡避寒～超Cute迪士尼睡袋、發懶超有理

2019-11-20 11:30

偶像劇男神回春拍廣告 網：是漫畫裡走出來的美男子！

2019-11-20 11:27

專為手機設計的迷你包 GUCCI人氣系列又來勸敗啦！

2019-11-20 11:27

冬季限定「雪白Ｘ香檳金維尼」化身貴氣王子！無辜神情超療癒

2019-11-20 11:02

珍妮佛羅貝茲成了COACH全新代言人 網友「OMG」

2019-11-20 10:46

「巨嬰」現身台北101台味好禮期間限定店 推二搞限量復古聯名帆布袋

2019-11-20 10:09

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

周年慶終局之戰 京站、SOGO天母、新光三越站前接力下殺超有感

2019-11-19 23:50

購車優惠 不用再等年底

2019-11-19 23:42

飯店吃到飽轉型 半自助、單點帶動來客

2019-11-19 23:38

美妝保養倒數日曆 當紅商品一次到位

2019-11-19 23:31

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05

誠品十大暢銷書鼓勵做自己 寶可夢衝進榜這本書拿第一

2019-11-19 21:57

耶誕聚餐吃大餐！7家老饕牛排館推澳洲和牛排限定套餐

2019-11-19 21:57

穿梭在琉璃色的海洋異想世界！光影迷朝聖地「OCEAN BY NAKED」日本橫濱登場

2019-11-19 20:08

誠品年度十大暢銷書放榜 「做自己」最能引起共鳴

2019-11-19 19:32

中小企推新創環保 甘蔗渣變身吸管

2019-11-19 19:21

天母SOGO周慶折扣超有感 近2萬元寬庭蠶絲被4千有找

2019-11-19 18:08

外送食物、照片差很大！網友：「路邊攤都拍得像餐廳」

2019-11-19 18:06

克里斯漢斯沃戴新表放送電眼魅力 網友：這怎麼受得了！

2019-11-19 17:24

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

給你滿滿安全感！IKEA迷你版「鯊鯊玩偶」萌翻孩童的心

2019-11-19 16:06

愛喝茶又怕失眠？ 試試不含咖啡因的桑葉茶

2019-11-19 15:45

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

吃貝果還能愛護動物！ 好丘推「紅豆牛奶、五穀米香」

2019-11-19 15:11

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

東京、首爾、大阪來回5千有找 酷航迎7周年推機票優惠

2019-11-19 14:18

IG洗版美食！大蒜餐廳耶誕餐 龍蝦、戰斧豬+蒜香蘋果派

2019-11-19 13:19

CELINE新尺寸Classic包款超顯瘦 古力娜扎穿搭學起來

2019-11-19 12:59

IKEA「海陸大餐」新菜到！「點食成金」吃美食送折價券

2019-11-19 12:58

U值媒／購物節過後，你滿足了什麼？

2019-11-19 12:48

冬天上妝不怕起皮！ALBION妃思雅晶湛永恆金萃然有金箔

2019-11-19 12:41

萌翻天！H&M X 芝麻街50周年聯名單品 粉絲揪怒買一波

2019-11-19 12:38
看更多

熱門文章

中國冒出的新傳染病…台灣也爆史上首例 這蟲是元凶

2019-11-19 15:28

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

台灣首例！ 七旬翁疑登山被蜱蟲叮咬染SFTS

2019-11-19 14:29

老公要賺多少才能當「貴婦」？她列基本開銷網笑：公婆才是重點

2019-11-19 16:49

起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」

2019-11-19 14:19

搭中午班機回台有何好處？ 網激推最佳時機理由

2019-11-19 14:52

出版社負責人登山失足亡 長者登山最好結伴

2019-11-19 15:45

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

光看照片就醉了！「落羽松林」祕境 首度亮相

2019-11-19 16:35

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05

買香蕉不「踩雷」 農委會教你選購六大重點

2019-11-19 22:46

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天　利於改革推動

2019-11-20 00:00

吃品田「FB、IG好友數」決定打幾折！破千人直接送套餐

2019-11-19 21:11

誠品年度十大暢銷書放榜 「做自己」最能引起共鳴

2019-11-19 19:32

東京、首爾、大阪來回5千有找 酷航迎7周年推機票優惠

2019-11-19 14:18

大雨特報！北部東部今天濕涼有雨 留意局部較大雨勢

2019-11-20 07:20

彭婉如基金會專欄｜「老人天堂」瑞典的四個發現（上）｜當失去自行進食能力，就是該讓長輩平靜離開的時候

2019-11-19 15:47

天母SOGO周慶折扣超有感 近2萬元寬庭蠶絲被4千有找

2019-11-19 18:08

【人生劇場】劉洪貞／帶她去旅行

2019-11-20 06:00

台東地震規模3.7 最大震度4級

2019-11-19 17:40

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

【大叔的中年小事】程耀毅／來到地球第十七年

2019-11-20 06:00

台灣首例SFTS確診／爬山疑遭蜱蟲咬 老翁器官衰竭

2019-11-20 00:08

公費流感疫苗校園接種漲五成 三價升級四價是最大誘因

2019-11-19 16:34

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

2019-11-20 10:52

【思念之情】俞怡萍／他最愛的柳橙汁

2019-11-20 06:00

3成兒童曾遭父母羞辱 傷害更甚體罰

2019-11-19 19:26

親子飯店逾九成不合格 兒童遊戲場處處隱藏危機

2019-11-19 22:46

言語暴力比體罰更傷人 近7成兒少難釋懷

2019-11-20 00:38

外送食物、照片差很大！網友：「路邊攤都拍得像餐廳」

2019-11-19 18:06

史上唯一蕭邦大滿貫得主 布雷查茲:演奏的秘訣是自由

2019-11-19 22:59

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

進口花生每公斤30元？農委會澄清：還要加關稅及權利金

2019-11-19 19:17

逾9成親子飯店不合格 多家知名飯店上榜

2019-11-19 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top