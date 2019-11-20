躲進米奇的大手裡避寒～超Cute迪士尼睡袋、發懶超有理
2019-11-20 11:30
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
天氣又濕又冷，每天都不想上班或外出，就想要發懶在家中嗎？沒問題，現在除了自己想發懶，還有米奇、奇奇蒂蒂、唐老鴨等一起陪伴發懶，隨時隨地想窩在家裡，睡午覺或是發呆，就躲進米奇的大手裡吧！
日本郵購網站bellemaison專賣超萌生活用品，這回再度跟迪士尼合作，保證要讓大家懶在家中。這回推出懶人專用的懶人椅＋棉被睡袋，根本一看就會讓人超愛，日本櫻花妹討論最熱烈的就是「米奇大手款」。
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這款懶人椅，椅背是米奇頭部的紅黑造型，平常就是一個有靠背的懶人椅，很適合坐在地上，還搭配一個可愛抱枕。但如果累了想要睡一會兒，抱枕馬上變身超大米奇手掌棉被睡袋，一打開來，就能鑽進米奇的大手手中，一整個暖呼呼，馬上就能睡覺囉，或是看電視追劇，是不是看起來超級Cute。
除了米奇大手款，也有米奇經典紅黑款，另外還有許多人喜歡的奇奇蒂蒂，也變成懶人靠椅與棉被睡袋，還有超萌又可愛的唐老鴨、小熊維尼等，根本意圖使人整天賴在家中都不想出門了！每款售價從11,900～22,900日圓不等。
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