專為手機設計的迷你包 GUCCI人氣系列又來勸敗啦！

2019-11-20 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



為了因應現代人3C使用習慣需求，越來越多精品為手機、耳機等單品打造出尺寸剛好的新包款。迷你的外型小巧可愛，但該有的品牌識別設計也沒有因此消失，再加上相對其他尺寸包款好入手的售價，可以說是已成為最受消費者歡迎的品項，成為繼「相機包」之後又一當紅包款類型。

GUCCI旗下人氣系列Ophidia，最近推出了一款新的iPhone包，包身主打這系列最標誌性的雙G帆布和綠紅綠織帶元素，迷你的尺寸超級搶眼，包身容量可以裝手機、護照、錢包、鑰匙等等，後方還附有一個夾層，售價790美金，約24000元台幣，是Ophidia系列中入門價代表，甚至比一個皮夾還便宜！不過目前台灣實體專櫃沒有販售，只能透過網路購買。

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