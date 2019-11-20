專為手機設計的迷你包 GUCCI人氣系列又來勸敗啦！
2019-11-20 11:27
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
為了因應現代人3C使用習慣需求，越來越多精品為手機、耳機等單品打造出尺寸剛好的新包款。迷你的外型小巧可愛，但該有的品牌識別設計也沒有因此消失，再加上相對其他尺寸包款好入手的售價，可以說是已成為最受消費者歡迎的品項，成為繼「相機包」之後又一當紅包款類型。
GUCCI旗下人氣系列Ophidia，最近推出了一款新的iPhone包，包身主打這系列最標誌性的雙G帆布和綠紅綠織帶元素，迷你的尺寸超級搶眼，包身容量可以裝手機、護照、錢包、鑰匙等等，後方還附有一個夾層，售價790美金，約24000元台幣，是Ophidia系列中入門價代表，甚至比一個皮夾還便宜！不過目前台灣實體專櫃沒有販售，只能透過網路購買。
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而和GUCCI同屬開雲集團的Saint Laurent與BALENCIAGA也都有外型輕巧時尚的手機包款，Saint Laurent把旗下廣受歡迎的Teddy水桶束口袋包款縮小，BALENCIAGA沿用經典購物袋包的概念打造的迷你尺寸小購物袋，一上架就會賣光，是熱銷單品代表。兩個品牌都選擇把簡約的品牌英文字母Logo置於正中央，配上紅、黑、灰、白等基本色，非常百搭又永不過時。而且這兩個包款的尺寸也裝得下水壺，同步呼應環保潮流。兩款包售價都約莫三萬台幣左右。
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