偶像劇男神回春拍廣告 網：是漫畫裡走出來的美男子！

2019-11-20 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



最近滿47歲的日劇男神木村拓哉，可以說是越成熟越有魅力，而且又因為新作「Grand Maison東京 」掀起討論度。不僅如此，由他出任代言人的G-Shock腕表，也釋出了一支木村拓哉所拍攝的形象廣告，頂著奶茶色的短髮，耍帥擺Pose秀出新款手表，讓粉絲都瘋狂了！

因為要拍攝新戲，所以木村拓哉便把頭髮剪短，而且日前林志玲、AKIRA世紀大婚時，雖未能親自到場參與，還是特別錄製了祝賀的短片，也可以看到相同的造型。而G-Shock為了要宣傳旗下MR-G系列腕表，所以請了木村拓哉拍攝形象廣告，在短短30秒的影片中，可以看到這位日劇男神，猶如在走伸展台般，舉手投足之間都充滿自信。以深藍色絲絨西裝造型現身，更讓奶茶色的短髮更為顯眼，而且一點都不讓人覺得，木村拓哉是近50歲的大叔了，所以當影片曝光後，網友便驚呼「根本是漫畫裡走出來的美男子！」

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