全聯印花集點出新招 雙人牌琺瑯鑄鐵鍋2.4折起帶回家

2019-11-20 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



每每掀起熱潮的全聯全店印花集點活動，今年第三檔推出婆媽們心目中的夢幻藝品「琺瑯鑄鐵鍋」，這次全聯也再度攜手德國雙人ZWILLING牌回歸助陣，不僅7款換購商品中有6款是台灣首次亮相，且約市價1折起的價格就能把商品帶回家，11月22日至明年3月19日主攻首次換購的琺瑯鑄鐵鍋，則約是市價的2.4折起。

此外，全聯為回饋會員，每周六跟日都規畫滿600元共贈印花6枚活動，春節期間也將有期間限定加碼，讓消費者可在更短的時間內收集印花，換購到所有想要的產品。

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同時，全聯營運長蔡篤昌指出，接下來預計還會推出數位印花及相關便利功能，而此次全聯與德國雙人ZWILLING牌所推出的全店印花集點活動，預計可推升業績成長20%。

為搶攻耶誕節、農曆春節與明年情人節檔期，全聯這次推出的德國雙人ZWILLING牌換購商品，包含「矽膠鍋鏟」、「隔熱手套」、「陶瓷雙色碗」（兩入組）、「陶瓷烤盅」（附蓋兩入組）、「陶瓷雙色烤盤」（30x21cm）、「琺瑯鑄鐵圓鍋」（24cm）、「琺瑯鑄鐵橢圓鍋」（29cm），全都特別選用充滿節慶氛圍的紅色系。

同時，這次全聯還特別請來修杰楷與全聯先生一起驚喜現身合體，親手示範消費者詢問度最高的「琺瑯鑄鐵鍋」大展廚藝，帥氣又溫暖的形象，期望透過他們號召力，不僅吸引婆媽，也讓更多美食烹飪愛好者回到廚房中，享受烹飪帶來的美好體驗。

根據全聯統計，全店印花集點活動的主力有77%是來自女性，且以40~59歲為主力，佔比達六成。

值得一提的是，全聯福利中心自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成7檔，累積換購數量已突破800萬件，等於將近台灣每戶家庭都參與了活動，且每檔可創造換購金額數億元。

根據歷年統計，全聯全店印花集點活動共累積換購220萬件鍋具，與200萬件刀具和80萬件小家電，其中換購商品前5名中就有3款鍋具，顯示鍋具因實用性高，所以普遍受到消費者青睞。