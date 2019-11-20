憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門
2019-11-20 01:11
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
來自台中的「阿豬媽」韓式烤肉、火鍋吃到飽，自10月底進駐台北西門商圈。店內最大的特色，就是供應有無限供應的各類肉品與韓式餐點，而且平日針對學生，推出399元吃到飽的「學生優惠價」，更顯優惠。
阿豬媽同時供應有韓式火鍋與烤肉。肉品部份，提供了梅花豬、豬五花、牛五花、牛板腱等選擇，光是韓國烤肉必備的豬五花，就有原味、辣味、蒜味、椒鹽、起司等不同口味。另外也有火鍋肉片、海鮮、甜不辣條、魚板等韓國餐桌常見的食材，均採無限單點。除此之外，阿豬媽的自助吧台上，也另外提供海鮮煎餅、炒冬粉、泡菜炒飯、韓國泡麵等熟食，亦有多款韓式小菜可以搭配，醬汁同樣也是韓國的經典滋味。
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阿豬媽在台中就以高CP值著稱，本次插旗西門商圈，還祭出「學生優惠」。平日16:30前進場，成人原價439元、兒童199元；16:31後與假日全日進場，成人原價499元，兒童259元。若持本人學生證，平日16:30前進場，即可享399元的優惠價；16:31後與假日全日進場，持本人學生證則可享9折優待。（優惠期限以官方公告為主）
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