「海膽海苔包」特價40元！ 高雄第2間壽司郎12月4日開幕
2019-11-19 22:28
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
繼夢時代店後，日本連鎖迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」即將在12月4日開幕第2間高雄店舖「高雄中正店」。為慶祝新店開幕，店內也會推出「海膽海苔包」限時40元的開幕限定優惠，並於11月20日開放app預約訂位。
壽司郎在日本已有超過500間分店，已經連續多年奪下日本迴轉壽司品牌的業績之冠，因此也被譽為「日本迴轉壽司no.1」。2018年6月壽司郎首度登台，目前在台灣已有10間分店，地點囊括台北、新北、台中、台南與高雄。
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壽司郎於2018年10月進駐高雄夢時代，經過1年2個月的時間後，又將於高雄開設第二間分店。即將開幕的中正店，位於中正三路及民族二路交接口，店內設有180席座位，並同樣提供約130款的各式壽司與料理。為慶祝開幕，12月4日至12月17日期間，原價60元的「海膽海苔包」，優惠價40元。
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