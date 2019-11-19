「村姑風」衝一波《山茶花開時》孔曉振樸實無華且枯燥

2019-11-19 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



孔曉振在播映中的韓劇「山茶花開時」飾演一個傻白甜的單親媽媽，和被天后蔡依林Jolin封為新任老公的姜河那演出對手戲，雖然收視有爬升，但這次孔歐膩的戲不若以往轟動，她在劇中的碎花式、格紋式、針織衫等鄉村風格的服裝搭配，也與過去她的穿搭大相逕庭、卻令人印象深刻，或許將帶來一波時髦「村姑風」的流行。

這次她的森林系穿搭相當接地氣，氛圍在純樸少女、隨性大媽之間擺盪，尤其是碎花服裝幾乎是鋪天蓋地的穿好穿滿，不論是T恤、襯衫、洋裝、圍裙，都是各式各樣的碎花拼接組合，感覺走進了雜貨風格小舖，但其實其中有多件服裝都價格不斐，並不是劇中遷居邕山的單親媽可以負擔得起的華麗服裝，真正的以高價穿出了「樸實無華且枯燥」的風格，從新劇發佈會開始，就穿了MIU MIU碎花洋裝，劇中也穿了MIU MIU駝色毛衣或針織衫，具有復古輪廓的懷舊風。

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