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「村姑風」衝一波《山茶花開時》孔曉振樸實無華且枯燥

2019-11-19 22:18聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

孔曉振在播映中的韓劇「山茶花開時」飾演一個傻白甜的單親媽媽，和被天后蔡依林Jolin封為新任老公的姜河那演出對手戲，雖然收視有爬升，但這次孔歐膩的戲不若以往轟動，她在劇中的碎花式、格紋式、針織衫等鄉村風格的服裝搭配，也與過去她的穿搭大相逕庭、卻令人印象深刻，或許將帶來一波時髦「村姑風」的流行。

這次她的森林系穿搭相當接地氣，氛圍在純樸少女、隨性大媽之間擺盪，尤其是碎花服裝幾乎是鋪天蓋地的穿好穿滿，不論是T恤、襯衫、洋裝、圍裙，都是各式各樣的碎花拼接組合，感覺走進了雜貨風格小舖，但其實其中有多件服裝都價格不斐，並不是劇中遷居邕山的單親媽可以負擔得起的華麗服裝，真正的以高價穿出了「樸實無華且枯燥」的風格，從新劇發佈會開始，就穿了MIU MIU碎花洋裝，劇中也穿了MIU MIU駝色毛衣或針織衫，具有復古輪廓的懷舊風。

其他還包括BONPOINT PARIS洋裝、DECOVIEW圍裙，或是LOW CLASSIC的牛仔裙裝搭配碎花裙裝等，牛仔裙大約4,467元台幣；另外，她也穿了VETEMENTS洋裝，售價大約51,170元，晉升奢華花卉印花。而今年IU在韓國舉辦粉絲見面會，就穿了孔曉振也常穿的品牌JOHNNY HATES JAZZ，她以青春模樣演繹艷色粉紅花卉洋裝；近期侯佩岑也穿了sandro的V領印花洋裝、亮面印花長洋裝，金屬光澤面料帶來一絲搖滾風味，相對適合節慶派對穿搭。

IU穿JOHNNY HATES JAZZ艷色粉紅花卉洋裝。圖／取自IG
IU穿JOHNNY HATES JAZZ艷色粉紅花卉洋裝。圖／取自IG
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侯佩岑穿sandro亮面印花長洋裝，售價13,680元。圖／取自IG
侯佩岑穿sandro亮面印花長洋裝，售價13,680元。圖／取自IG
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候佩岑身著Sandro 2019秋冬系列V領印花洋裝，售價13,680元。圖／取...
候佩岑身著Sandro 2019秋冬系列V領印花洋裝，售價13,680元。圖／取自IG
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MIU MIU在劇照中穿了駝色套頭毛衣。圖／取自IG
MIU MIU在劇照中穿了駝色套頭毛衣。圖／取自IG
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孔曉振以LOW CLASSIC丹寧裙搭襯碎花裙，LAMAIRE黑色小包大約台幣2...
孔曉振以LOW CLASSIC丹寧裙搭襯碎花裙，LAMAIRE黑色小包大約台幣29,847元。圖／取自IG
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這件碎花圍裙來自DECOVIEW，售價大約台幣933元。圖／取自IG
這件碎花圍裙來自DECOVIEW，售價大約台幣933元。圖／取自IG
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孔曉振身上的VETEMENTS洋裝售價大約台幣51,170元。圖／皆取自IG
孔曉振身上的VETEMENTS洋裝售價大約台幣51,170元。圖／皆取自IG
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孔曉振在戲中身穿MIU MIU手工編織針織衫。圖／取自IG
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孔曉振在劇中穿了淺色系BONPOINT PARIS一件式洋裝。圖／取自IG
孔曉振在劇中穿了淺色系BONPOINT PARIS一件式洋裝。圖／取自IG
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孔曉振在「山茶花開時」的發佈會上穿了MIU MIU碎花洋裝。圖／取自IG
孔曉振在「山茶花開時」的發佈會上穿了MIU MIU碎花洋裝。圖／取自IG
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大量的田園碎花服裝出現在孔曉振演出的「山茶花開時」劇中。圖／取自IG
大量的田園碎花服裝出現在孔曉振演出的「山茶花開時」劇中。圖／取自IG
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