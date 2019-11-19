比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



在與人用社群軟體如LINE交談的時候，總是害怕聽到一些詞彙跟語氣，因為理智線就會不經意的斷開，好比說，你正開心的跟對方分享著自己的生活與幽默時，對方傳訊只回答「是唷」、「對呀」、「呵呵」、「嗯嗯」，但實際上，以下三句話聽起來比這些敷衍的詞彙更傷人，不想被討厭就改掉這討人厭的習慣吧！

不過如此而已

當你正在興高采烈分享自己的樂事時，對方卻冷淡地說「不過如此而已」。當你在最開心的狀態時，被潑了一盆冷水，簡直讓心涼透了，如此敷衍又不尊重的態度，真的會讓人理智線一秒斷開，也別寄望下次會有人認真的聽你說話了。

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我想睡了！先這樣

看似平凡無奇的一句話，但其實是在人興致勃勃說話時，最殘酷的一句話，其實在這個情況，如果真的不想要聽對方說話，可以在一開始的時候，就先講明或藉故離開，何必在最高峰時，打斷他的話後，只說了一句「我想睡了，先這樣！」這對於朋友之間，是非常不禮貌且不尊重的行為，因為你根本不可能會真的立刻放下手機馬上去睡覺。

講很多遍了，很煩

相信人在情緒不佳的時候，最需要一個溫柔的聽眾，來傾聽我們內心的苦悶，這樣才能讓自己的心情抗暢快些。通常在抱怨或吐苦水的時候，不妨會一直的重複同樣的事情，為了要加強這件事情對於我們的重要性。