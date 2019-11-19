耶誕聚餐吃大餐！7家老饕牛排館推澳洲和牛排限定套餐
2019-11-19 21:57
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
耶誕跨年吃大餐，Westholme澳洲精品和牛11月、12月推出頂級和牛排慶典，並推薦全台北中南7家重量級牛排餐廳，包含美福GMT義大利餐廳、國賓飯店A CUT牛排館、高雄漢來牛排館等，最低8折起。
繼今年9至10月燒肉鐵板雙饗慶典，Westholme澳洲和牛舉行和牛三重奏活動，於11月到12月推出第二彈活動頂級和牛排慶典，7家頂級牛排老饕夢幻餐廳一同端上肋眼、菲力、紐約客等部位高檔澳洲和牛套餐。
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美福飯店GMT義大利餐廳義式主廚Massimo Picci推出和牛套餐；國賓飯店A CUT牛排館則是規畫肋眼牛排及嫩肩里肌韃靼等部位的澳洲和牛午晚套餐；高雄漢來飯店牛排館端出澳洲9級和牛的肋眼及紐約客套餐，活動期間可享有8折優惠。
Town by Bryan Nagao推出威靈頓菲力牛排，牛肉切片搭配細緻酥皮；新竹藍佐牛排頂級烤爐烤和牛，帶有淡淡橡木熏香味；台中金典酒店Lauras牛排館、日月千禧酒店The Prime Grill & Lounge極炙牛排館則是主打限時精品和牛料理。
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