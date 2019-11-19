誠品十大暢銷書鼓勵做自己 寶可夢衝進榜這本書拿第一

2019-11-19 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



政治情勢混亂的2019年，如何「做自己」是讀者最關心的話題。誠品書店今天公布2019年度Top 10十大暢銷書，發現「做自己」最能引起共鳴，「蔡康永的情商課：為你自己活一次」，主張高情商改變一個人的命運，奪下誠品書店2019年度暢銷排行榜冠軍。

此一排行榜調查去年11 月1日到今年10月31日的書籍銷售狀況，誠品書店表示，充滿多重考驗的2019年，如何安頓身心是最受矚目的議題。

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李勁的「99%的人輸在不會表達2」，教讀者運用良好的說話技巧，奪排行榜第二名。而用獨特新奇的模式提供解答的「解答之書:專屬於你的人生答案」，企圖解決現代人的迷惑，拿下排行榜TOP3。

IP產業「寶可夢」持續發燒中，「抓寶」玩家隨處可見，詳載角色資訊的玩家寶典「精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑」，登上誠品書店年度暢銷排行榜TOP4。

在人人機不離身「抓寶」的年代，鼓勵讀者遠離3C產品的書籍也大受歡迎。台灣暢銷作家Peter Su寫的「陪伴，是世上最奢侈的禮物」，鼓勵讀者把握時間陪伴身邊重要的人，拿下排行榜第五名。

儘管文學小說式微，推理小說依然發燒，成為少數攻進今年誠品暢銷榜的文學類型。「醫學懸疑天后」泰絲．格里森的「門徒」故事緊湊、讓懸疑效果極具感染力。年年入榜的日本推理小說家東野圭吾，今年不意外以「空中殺人現場」，入榜。兩本書拿下誠品排行榜第六、七名。