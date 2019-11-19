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吃品田「FB、IG好友數」決定打幾折！破千人直接送套餐

2019-11-19 21:11聯合報 記者陳睿中／即時報導

王品旗下的連鎖豬排餐廳「品田牧場」，即起推出一系列新菜，其中包括首次非豬排類的「壽喜燒小肉山」，以及辣味明太子起司豬排、炸魷魚霸王燒等不同料理。即日起凡參與打卡活動，依照「臉書或IG好友人數」決定優惠，可享88折或是獲贈一客388元的套餐。

本次新推出的「壽喜燒小肉山」，使用壽喜燒醬汁搭配高麗菜，以及擺盤成小山的肉片，帶來不同於豬排的滋味，還有「藥膳燒鍋」可以選擇，兩款均可搭配梅花豬或梅花牛。相較於去年高人氣的咖哩系，今年品田主打「起司系」。帶有辣度的「辣味明太子起司豬排」，將起司醬與微辣的明太子巧妙結合，為豬排帶來味蕾的刺激感，也有原味可供選擇。

章魚燒豬排本季改版上市，除了豬肉丸、芥末與柴魚片的搭配，還直接將整尾魷魚擺上盤，更添視覺驚喜感。另外還有鮮炸豬排御丼、香蒜牛肉御丼、嫩雞御丼等御丼商業午餐系列，售價198元起，適合上班族享用。

12月31日前，品田牧場推出打卡優惠活動。消費滿800元，可參與新菜打卡活動，臉書或IG好友人數500人以上，單筆消費打88折；好友人數超過1,000人，可直接贈送338元的套餐一份。

辣味明太子起司豬排。圖／品田牧場提供
辣味明太子起司豬排。圖／品田牧場提供
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炸魷魚霸王燒。圖／品田牧場提供
炸魷魚霸王燒。圖／品田牧場提供
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壽喜燒小肉山。圖／品田牧場提供
壽喜燒小肉山。圖／品田牧場提供
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梅花牧場上班族

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