吃品田「FB、IG好友數」決定打幾折！破千人直接送套餐
2019-11-19 21:11
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
王品旗下的連鎖豬排餐廳「品田牧場」，即起推出一系列新菜，其中包括首次非豬排類的「壽喜燒小肉山」，以及辣味明太子起司豬排、炸魷魚霸王燒等不同料理。即日起凡參與打卡活動，依照「臉書或IG好友人數」決定優惠，可享88折或是獲贈一客388元的套餐。
本次新推出的「壽喜燒小肉山」，使用壽喜燒醬汁搭配高麗菜，以及擺盤成小山的肉片，帶來不同於豬排的滋味，還有「藥膳燒鍋」可以選擇，兩款均可搭配梅花豬或梅花牛。相較於去年高人氣的咖哩系，今年品田主打「起司系」。帶有辣度的「辣味明太子起司豬排」，將起司醬與微辣的明太子巧妙結合，為豬排帶來味蕾的刺激感，也有原味可供選擇。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
章魚燒豬排本季改版上市，除了豬肉丸、芥末與柴魚片的搭配，還直接將整尾魷魚擺上盤，更添視覺驚喜感。另外還有鮮炸豬排御丼、香蒜牛肉御丼、嫩雞御丼等御丼商業午餐系列，售價198元起，適合上班族享用。
12月31日前，品田牧場推出打卡優惠活動。消費滿800元，可參與新菜打卡活動，臉書或IG好友人數500人以上，單筆消費打88折；好友人數超過1,000人，可直接贈送338元的套餐一份。
留言