穿梭在琉璃色的海洋異想世界！光影迷朝聖地「OCEAN BY NAKED」日本橫濱登場

2019-11-19 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



大家還記得網上熱搜「FLOWER BY NAKED」展嗎？現在同一團隊NAKED再度施展魔法，以迷幻海洋為主題，打造全新「OCEAN BY NAKED 光之深海展」，即日起至2020年1月27日於日本橫濱開展，吸引無數粉絲爭相朝聖。

日本「OCEAN BY NAKED 光之深海展」出演地點ASOBUILD交通便利，與橫濱車站共構方便民眾前往，展區劃分8大舞台，分別為「Entrance」、「To the Sea」、「Fluid Wall」、「Shoal of Shadows」、「Into the Deep」、「Into the Deep」、「Deep Sea Tunnel」及「SURF ‘N’ REEF」，以6500公尺深海為題材，參觀者可恣意漫步在五光十色的海底世界，搭配特殊光影效果，視覺感十足。

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走入神秘空間「PARADISE」，廣袤海底世界映入眼簾，各式海底生物悠游其中，民眾可盡情享受海底特有寧靜氛圍，也是展區超高人氣景點；「Fluid Wall」以水母為靈感設計，絢彩燈光投射在潔白牆面，混搭特殊音效風格，透過充滿變化的海底洋流，創造專屬你的海底奇觀。