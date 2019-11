穿梭在琉璃色的海洋異想世界!光影迷朝聖地「OCEAN BY NAKED」日本橫濱登場

2019-11-19



大家還記得網上熱搜「FLOWER BY NAKED」展嗎?現在同一團隊NAKED再度施展魔法,以迷幻海洋為主題,打造全新「OCEAN BY NAKED 光之深海展」,即日起至2020年1月27日於日本橫濱開展,吸引無數粉絲爭相朝聖。

日本「OCEAN BY NAKED 光之深海展」出演地點ASOBUILD交通便利,與橫濱車站共構方便民眾前往,展區劃分8大舞台,分別為「Entrance」、「To the Sea」、「Fluid Wall」、「Shoal of Shadows」、「Into the Deep」、「Into the Deep」、「Deep Sea Tunnel」及「SURF ‘N’ REEF」,以6500公尺深海為題材,參觀者可恣意漫步在五光十色的海底世界,搭配特殊光影效果,視覺感十足。

走入神秘空間「PARADISE」,廣袤海底世界映入眼簾,各式海底生物悠游其中,民眾可盡情享受海底特有寧靜氛圍,也是展區超高人氣景點;「Fluid Wall」以水母為靈感設計,絢彩燈光投射在潔白牆面,混搭特殊音效風格,透過充滿變化的海底洋流,創造專屬你的海底奇觀。