誠品年度十大暢銷書放榜 「做自己」最能引起共鳴
誠品書店公布2019年度Top 10十大暢銷書，今年關於「做自己」的主題最能引起共鳴。《蔡康永的情商課：為你自己活一次》拿下誠品書店今年度暢銷排行榜冠軍；李勁《99%的人輸在不會表達2》、全球暢銷超過百萬冊的《解答之書》也分別拿下排行榜2、3名。
橫跨多領域的蔡康永作品貼讀者心聲，除了《蔡康永的情商課：為你自己活一次》拿下排行榜冠軍，今年出版的《蔡康永的情商課 2：因為這是你的人生》教讀者在人際關係中保有自己、活得自在，上市兩周銷量破三千本，表現也相當亮眼。
橫跨各年齡層的「寶可夢」持續發燒中，「抓寶」玩家隨處可見，詳載各角色資訊的《精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑》是粉絲抓寶必備寶典，登上誠品年度暢銷排行榜第4位。擅長以溫柔文字的台灣暢銷作家Peter Su《陪伴，是世上最奢侈的禮物》，鼓勵讀者把握時間陪伴身邊重要的人，以溫暖的故事拿下排行榜第5名。
另外，國際暢銷作家新作也持續受到喜愛。「醫學懸疑天后」泰絲．格里森《門徒》懸疑效果極具感染力；日本知名作家東野圭吾《空中殺人現場》巧妙的解謎過程，戲劇性轉折與張力緊扣人心，也分列排行榜6、7名。
另外，網紅鍾明軒《我決定我是誰》與前美國總統夫人蜜雪兒歐巴馬《成為這樣的我》，書寫在成長過程中被霸凌到自我認同的心路歷程，呼籲讀者勇敢找尋、面對自我，也雙雙登上誠品書店2019年度暢銷排行榜。
下半年才出版尚未進入排行榜的遺珠，也出現許多暢銷佳作，日本名導演是枝裕和電影裡「日本國民母親」樹木希林首度於台灣出版《離開時，以我喜歡的樣子》，書中120則珍貴的「人生訊息」引起廣大迴響，登上藝術類書籍Top 1；今年最受矚目的動畫電影《天氣之子》，日本電影票房已破百億，由導演新海誠親自執筆的原作小說上市近兩個月銷量已逾八千本。
【誠品書店2019年度新書不分類暢銷TOP10】
Top1：蔡康永的情商課: 為你自己活一次／蔡康永
Top 2：99%的人輸在不會表達2／李勁
Top 3：解答之書: 專屬於你的人生答案／卡羅波特
Top 4：精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑／川島潤二、はや
Top 5：陪伴, 是世上最奢侈的禮物／Peter Su
Top 6：門徒／泰絲．格里森
Top 7：空中殺人現場／東野圭吾
Top 8：成為這樣的我：蜜雪兒．歐巴馬／蜜雪兒．歐巴馬
Top 9：靜坐之後／王薀
Top 10：我決定我是誰: 在負能量爆表的人生路上, 我不活在別人的嘴裡!／鍾明軒
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