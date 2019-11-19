PRADA期間限定店賣熱水瓶？ 燦烈、孫娜恩站台賣萌耍酷

2019-11-19 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



時尚品牌快閃店越開越有主題性，從單次活動到現在發展成企劃式的全球巡迴開店法，讓原本像是瞬間即逝的「快閃」更能延續話題性。PRADA近日在首爾推出PRADA ESCAPE快閃店，以旅程、戶外和露營為主題；GUCCI的GUCCI Pin期間限定店則是剛剛在香港結束，同樣代入與旅行相關的概念，以互動數位地圖上標示位置的圖標當作靈感，並透過一系列的活動繼續消費者溝通品牌在科技上的種種新嘗試。

PRADA ESCAPE快閃店企畫之前曾在倫敦展開，這次選在首爾新世界百貨江南店登場，也吸引了許多韓國藝人到場，包括男團EXO朴燦烈、演員李瑞鎮、女團Apink的孫娜恩等等。店上販售配合店鋪主題「旅程、戶外和露營」風格與富機能性、多功能的男女系列成衣、配飾和生活用品，包括橡膠底靴和運動鞋、採用品牌經典華達呢尼龍製成的外衣，以及Prada Double Match恤衫混搭多系列的迷彩印花獨家新款等等。此外，還特別為了此快閃企劃打造了可重複使用的熱水瓶，呼應PRADA強調的環保精神。

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PRADA 101之後也會以「店中店」型態展示PRADA ESCAPE快閃店企劃，讓台灣消費者也能感受到這股戶外時尚潮流。

致力開發多種有趣的app和AR等技術的GUCCI，則是再次將現代科技使用習慣融入企劃主題，推出GUCCI Pin期間限定店。剛結束的香港廣東道GUCCI Pin作為先鋒，接下來會陸續在日本福岡岩田屋、韓國城南現代百貨板橋店、美國丹佛Cherry Creek Shopping及法國巴黎Galeries Lafayette開幕。

GUCCI Pin靈感與名稱源自現代人經常使用的數位地圖座標，櫥窗以棕櫚樹主題裝飾，繽紛又有活力。在限定店開店的期間，部分城市的Google Maps地圖還特別設計出專屬的圖標來顯示GUCCI Pin的店面位置，Gucci App與Snapchat和Instagram也都有開發新的美圖裝飾工具，就算不親自到店上也能體驗此企劃的趣味。

每波GUCCI Pin期間限定店也都有不同的商品主題，香港主打的是耶誕節的Gift Giving系列，接下來第二波將以GUCCI在設計中經常使用的元素—米奇（Mickey Mouse）作為主角，各式米奇商品絕對會讓迪士尼粉絲為之瘋狂。之後還會打造Gucci Pin GG Psychedelic系列限定店，專門售賣以彩色GG和星星碎花為主打的包款、配飾及服裝。