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中小企推新創環保 甘蔗渣變身吸管

2019-11-19 19:21台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

經濟部中小企業處與雜學校19日推廣「阿雜社會事Social Zigzag」。圖為...
經濟部中小企業處與雜學校19日推廣「阿雜社會事Social Zigzag」。圖為中小企業處長何晉滄。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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為提倡永續發展目標及鼓勵社會創新，經濟部中小企業處與雜學校合作，將舉辦「阿雜社會事Social Zigzag」展覽。19日記者會上展出各項商品，包括弱勢者製作的繽紛餅乾、環境友善栽種的茶葉及使用單一天然原料的保養品，還有使用竹纖維、甘蔗渣廢棄物製成的吸管等。

經濟部中小企業處長何晉滄指出，「107年開始推動的社會創新方案，鼓勵新創公司及大企業跟進永續發展觀念，將讓台灣成為一個進步國家。」他也表示，響應聯合國17項永續發展目標，包括消除貧窮、減少不平等及永續消費等，將助未來的台灣解決社會問題。

「以優良商業模式找出社會永續發展的方向，才是目標。」中小企業處除鼓勵大企業及政府單採購社創環保產品，也在11月28至12月1日於華山文創園區策劃「阿雜社會事Social Zigzag」展覽，打破長期與企業及公司對話的同溫層，要拉近與人民的距離，推廣永續發展觀念。

經濟部將以永續發展、弱勢就業、循環經濟、友善採購為主題規劃「Buying Power」社創良品區，此區域匯集社創平台上獲得前50名認證的產品，有扶持當地小農、復育純淨台東農地的沐浴品牌《芙彤園》；以減少碳足跡原則挑選食材的《1982法式冰淇淋》，及以「捨棄不必要成分」理念製作保養品的《綠藤生機》等。

《雜學校》專案經理陳樺蓁表示，與政府部會共同舉辦展覽，包括曾跟台北市教育局、教育部及文化部等機關合作，透過串聯能讓更多人重視社會永續及創新的議題。此次主展館將有「親子共學、新式教育、社會實踐、教育設計、雜市場」5大展區，包括手作課程、桌遊等可供大小孩子同樂。

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吸管沐浴

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