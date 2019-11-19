天母SOGO周慶折扣超有感 近2萬元寬庭蠶絲被4千有找

2019-11-19 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



天母地區百貨周年慶壓軸、SOGO天母店周年慶將於11/27上場，身為壓軸百貨天母SOGO價格也給的相當有誠意，服飾新品直接6折起，加上滿千送百回饋，等於提早享受5折。今年家電最夯的飛利浦氣炸鍋原價12,900元，特價8,990元再送2,500元SOGO商品券。近2萬的寬庭雙人蠶絲被，殺出2折優惠，用不到4千元就可帶回家。

天母SOGO周年慶從B1～7樓，包括化妝品、國際名品、女鞋、鍋具、寢具、童裝、玩具等指定櫃位，單日累計滿5千送500，一樓的國際名品包括Coach、Longchamp、Polo Ralph Lauren、DAKS、Georg Jensen、MaxMara等均適用，對消費者來說，相對輕鬆簡單就可達到回饋門檻。另外，6樓大小家電滿1萬送500。首5日各樓層累計滿6萬再加送1千抵用券。12/8前周慶期間全館單筆滿500，還有SNIDEL、SAMANTHA VEGA、PUMA等天天消費禮贈送。

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天氣轉冷，寬庭MADAME DUREE絲朵親膚美容雙人蠶絲冬被原價19,900元，特價3,980元，折扣深達2折，想買被胎趁此時入手最划算。今年化妝品推出7萬組特惠組最低2.3折起，若刷國泰世華聯名卡滿5千可回饋1,700元，回饋最高達34%。運動業種刷聯名卡滿5千可回饋1,800元，達36%回饋。另外，購買一級節能家電可享政府節能與貨物稅等補助，百貨也看好今年周慶冷氣、冰箱、除濕機等節能家電的買氣。

另外，天母SOGO周慶期間也與愛手創市集合作，每周六、日推出「愛手創」假日市集，讓逛周年慶除了搶便宜外，也更有樂趣與看頭。