外送食物、照片差很大！網友：「路邊攤都拍得像餐廳」
2019-11-19 18:06
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
現代人工作繁忙，不用出門就能品嚐現做美食的「外送平台」，成為許多上班族必備神器。近期外送平台大行其道，有網友使用訂餐APP時發現，餐廳食物照片拍得超專業，更在PTT發問「foodpanda其實是攝影公司吧？」吸引網友熱烈討論，有人更誇說「路邊攤都拍得像餐廳！」
原Po發文指出，APP合作餐廳每樣餐點都像五星級高級餐廳，但仔細一看卻是巷口的三媽臭臭鍋、早安美芝城等日常小吃，連四海遊龍都能拍成商攝等級，讓他驚呼「哇靠 好潮好漂亮的鍋貼」，他更提問「有沒有foodpanda，其實是美食攝影公司八卦？」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
網友們回應，「應該不是買圖的，有些真的就是店家的菜」、「有業者是專門拍這種展示圖的 」、「商業攝影...台灣很多很厲害的小團隊 配件道具打光一應俱全」、「照片是利用類似攝影師接單的方式拍的 就像是攝影師的foodpanda版本」；但也有網友持反面意見，說「廚餘都能拍成文藝餐」、「不然怎麼讓你買」等。
留言