克里斯漢斯沃戴新表放送電眼魅力 網友：這怎麼受得了！

2019-11-19 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



雖然顧家的「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）已暫別影壇，陪伴家人去。不過還好，他代言人的品牌也多，像是泰格豪雅（TAG Heuer）就定期的放送雷神帥照，讓粉絲與他的感覺不再那麼的遙遠。

瑞士鐘表品牌TAG Heuer近期曝光了由代言人「雷神」克里斯漢斯沃詮釋的全新形象廣告，分別配戴Carrera及Aquaracer腕表。不論是身穿針織開襟外套造型還是黑色襯衫的Look都難以讓人忽略，他那彷彿能看穿人心的電眼，甚至有網友在這系列大片釋出後表示「這怎麼受得了！」。渾身上下充滿男性魅力的克里斯漢斯沃，本就是許多人心中的最佳男主角，而全新的泰格豪雅形象廣告，則把他致命吸引力的特質，發揮的淋漓盡致。而在未來全球的泰格豪雅專賣店，都會上架這系列帥照，讓粉絲可以一同自拍、打卡。

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