親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

克里斯漢斯沃戴新表放送電眼魅力 網友：這怎麼受得了！

2019-11-19 17:24聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

雖然顧家的「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）已暫別影壇，陪伴家人去。不過還好，他代言人的品牌也多，像是泰格豪雅（TAG Heuer）就定期的放送雷神帥照，讓粉絲與他的感覺不再那麼的遙遠。

瑞士鐘表品牌TAG Heuer近期曝光了由代言人「雷神」克里斯漢斯沃詮釋的全新形象廣告，分別配戴Carrera及Aquaracer腕表。不論是身穿針織開襟外套造型還是黑色襯衫的Look都難以讓人忽略，他那彷彿能看穿人心的電眼，甚至有網友在這系列大片釋出後表示「這怎麼受得了！」。渾身上下充滿男性魅力的克里斯漢斯沃，本就是許多人心中的最佳男主角，而全新的泰格豪雅形象廣告，則把他致命吸引力的特質，發揮的淋漓盡致。而在未來全球的泰格豪雅專賣店，都會上架這系列帥照，讓粉絲可以一同自拍、打卡。

而表迷會在意的不只是代言人的帥氣，還有克里斯漢斯沃分別演繹的Carrera Calibre Heuer 02自動計時碼表、Aquaracer Calibre 5自動腕表。這兩大系列分別象徵的泰格豪雅在速度競賽與潛水領域的著墨，像是Carrera Calibre Heuer 02自動計時碼表，設計靈感就是源自賽車運動，而所採用的機芯也是延續了品牌模組化的概念，以168個零件組成，具備導柱輪計時切換結構和垂直離合器。Aquaracer Calibre 5自動腕表，則採用了防水達水下300公尺的表殼，加上可見度極高的夜光標記、陶瓷表圈重新設計、日期窗口放大顯示，展現清晰的讀時效果。

好萊塢男星克里斯漢斯沃演繹Aquaracer Calibre 5自動腕表，約87...
好萊塢男星克里斯漢斯沃演繹Aquaracer Calibre 5自動腕表，約87,400元。圖／TAG Heuer提供
分享
好萊塢男星克里斯漢斯沃詮釋Carrera Calibre Heuer 02自動計...
好萊塢男星克里斯漢斯沃詮釋Carrera Calibre Heuer 02自動計時碼表，約17萬3,300元。圖／TAG Heuer提供
分享
泰格豪雅Carrera Calibre Heuer 02自動計時碼表，不鏽鋼表殼...
泰格豪雅Carrera Calibre Heuer 02自動計時碼表，不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，約17萬3,300元。圖／TAG Heuer提供
分享
泰格豪雅Aquaracer Calibre 5自動腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約87...
泰格豪雅Aquaracer Calibre 5自動腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約87,400元。圖／TAG Heuer提供
分享

品牌腕表廣告

相關新聞

天母SOGO周慶折扣超有感 近2萬元寬庭蠶絲被4千有找

2019-11-19 18:08

外送食物、照片差很大！網友：「路邊攤都拍得像餐廳」

2019-11-19 18:06

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

給你滿滿安全感！IKEA迷你版「鯊鯊玩偶」萌翻孩童的心

2019-11-19 16:06

愛喝茶又怕失眠？ 試試不含咖啡因的桑葉茶

2019-11-19 15:45

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

吃貝果還能愛護動物！ 好丘推「紅豆牛奶、五穀米香」

2019-11-19 15:11

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

東京、首爾、大阪來回5千有找 酷航迎7周年推機票優惠

2019-11-19 14:18

IG洗版美食！大蒜餐廳耶誕餐 龍蝦、戰斧豬+蒜香蘋果派

2019-11-19 13:19

CELINE新尺寸Classic包款超顯瘦 古力娜扎穿搭學起來

2019-11-19 12:59

IKEA「海陸大餐」新菜到！「點食成金」吃美食送折價券

2019-11-19 12:58

U值媒／購物節過後，你滿足了什麼？

2019-11-19 12:48

冬天上妝不怕起皮！ALBION妃思雅晶湛永恆金萃然有金箔

2019-11-19 12:41

萌翻天！H&M X 芝麻街50周年聯名單品 粉絲揪怒買一波

2019-11-19 12:38

抹茶+芋泥！ 金帛手製「茶」生乳捲經典回歸

2019-11-19 12:36

「轉一轉 舔一舔」落伍了！ 網友激推超萌「OREO EGG」新上市

2019-11-19 12:30

這味關東煮賣超夯！ 7-ELEVEN全新「泰國菜」攻低溫商機

2019-11-19 12:24

樹枝手手＋屁股雪花！ 限量「雪寶和菓子」可愛到不忍吃

2019-11-19 12:24

仙氣十足的雪寶！ CGV「雪寶夜燈加濕器」讓少女心融化

2019-11-19 12:24

自己的流行自己搭 亮色腕表成冬季最夯單品

2019-11-19 12:24

星戰迷必收藏！三星推出Galaxy Note10+星戰豪華特別版

2019-11-19 10:41

冰雪奇緣控必買！ 絕美艾莎鏡面蛋糕、雪寶手工曲奇

2019-11-19 00:10

大胃王推薦！泰國限定6.5公斤「巨無霸漢堡」超吸睛

2019-11-18 18:55

艾莎冰棒、米奇馬卡龍 最萌迪士尼夢幻甜點飾品來了

2019-11-18 18:53

好市多隱藏小物大揭密！網友狂推4樣必敗「保養品」

2019-11-18 18:35

超療癒GUKOO X「唐老鴨、黛西」睡衣讓少女心都融化

2019-11-18 17:59

myVideo家人共享升級不加價 Netflix、Apple TV+也都有

2019-11-18 17:09

抹茶＋森永牛奶糖！ 辻利冬季飲品新登場

2019-11-18 16:35

主婦瘋搶週慶！新光三越台北站前店「化妝品」下殺38折超狂

2019-11-18 16:34

菲董就是潮！RICHARD MILLE甘心端出以他為名限量表

2019-11-18 15:57

麻瓜快朝聖！哈利波特出生房子變民宿 住一晚5千有找

2019-11-18 15:12

玩色達人 夢幻耶誕彩妝

2019-11-18 14:36

Nespresso節慶款咖啡吹北歐風 當紅設計師跨界設計膠囊

2019-11-18 12:59

珍珠＋黑糖？少女心爆棚「老虎堂冰棒」小7獨家販售

2019-11-18 12:58

到新加坡過聖誕、瘋跨年！ 這四大主題活動不能錯過

2019-11-18 12:43

朝聖摩艾像！大溪地航空直飛復活節島 來回含稅9萬有找

2019-11-18 12:33

一個人也能在家吃海底撈 小7限定上市，不吃辣、吃素都能爽吃

2019-11-18 12:12

跟著幽靈腳步參觀上海老宅 Prada「後窗」展覽詭譎登場

2019-11-18 12:05
看更多

熱門文章

他問日本遊客來台前印象 異口同聲「又髒又臭」？

2019-11-19 10:53

國內史上第一次！ 台鐵拍賣100組二手座椅

2019-11-19 09:34

氣象局：周四溫度回升 下周一新一波東北季風報到

2019-11-19 10:28

泰國簽證新規看過來！ 11月30日起需線上申請

2019-11-18 18:41

起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」

2019-11-19 14:19

中國冒出的新傳染病…台灣也爆史上首例 這蟲是元凶

2019-11-19 15:28

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

好市多隱藏小物大揭密！網友狂推4樣必敗「保養品」

2019-11-18 18:35

搭中午班機回台有何好處？ 網激推最佳時機理由

2019-11-19 14:52

每日星座運勢／牡羊好運旺走路來風　易受異性青睞

2019-11-19 00:00

想存錢卻沒耐心記帳 懶人儲蓄法每年多存14萬

2019-11-19 11:26

本周今最冷 後天明顯回溫

2019-11-19 01:23

彭啟明：北東今濕冷明顯 逐漸緩回溫至周日

2019-11-19 08:02

瘋餵轉骨方有效嗎？一個關鍵 補「它」反而長不高

2019-11-19 08:00

【我見我思】陳姿羽／誰能為我接通電話

2019-11-19 06:00

蘇貞昌顏面神經失調 這些知名藝人也碰過

2019-11-18 19:59

吳德榮：北部、東半部今明濕冷 周五回暖但水氣仍多

2019-11-19 07:43

上揚創辦人張碧辭世 鄭麗君：謝謝她讓世界聽到台灣

2019-11-19 00:03

【生活趣聞】林揚／木瓜的祝福

2019-11-19 06:00

老公要賺多少才能當「貴婦」？她列基本開銷網笑：公婆才是重點

2019-11-19 16:49

台灣首例！ 七旬翁疑登山被蜱蟲叮咬染SFTS

2019-11-19 14:29

若女兒吵著花5000元看演場會 黃子佼模擬人父這樣回

2019-11-19 12:24

「疲勞債」別亂還 假日補眠恐傷身

2019-11-19 00:20

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

光看照片就醉了！「落羽松林」祕境 首度亮相

2019-11-19 16:35

「你這麼醜怎能上電視」陶晶瑩說父母語言暴力更傷人

2019-11-19 10:53

台鐵又爆超速！懲處4違規

2019-11-19 01:23

「轉一轉 舔一舔」落伍了！ 網友激推超萌「OREO EGG」新上市

2019-11-19 12:30

冰雪奇緣控必買！ 絕美艾莎鏡面蛋糕、雪寶手工曲奇

2019-11-19 00:10

竹市動物園年底新登場 親子為浣熊、馬來猴做玩具

2019-11-19 07:53

IKEA「海陸大餐」新菜到！「點食成金」吃美食送折價券

2019-11-19 12:58

出版社負責人登山失足亡 長者登山最好結伴

2019-11-19 15:45

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

彭婉如基金會專欄｜「老人天堂」瑞典的四個發現（上）｜當失去自行進食能力，就是該讓長輩平靜離開的時候

2019-11-19 15:47

冷眼集／台鐵，百年練就的表面功夫？

2019-11-19 01:23

合歡山水鹿頻出現覓食 大雪山夜間似動物樂園

2019-11-17 23:29

靜脈曲張逾十年 走路易喘才發現是心臟問題

2019-11-19 12:40

揭露「假承攬、真雇傭」 勞動部今公布25項檢核表

2019-11-19 13:54

大胃王推薦！泰國限定6.5公斤「巨無霸漢堡」超吸睛

2019-11-18 18:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top