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「巨嬰」現身台北101台味好禮期間限定店 推二搞限量復古聯名帆布袋

2019-11-20 10:09聯合新聞網 聯合數位文創

圖／誠品生活、聯合數位文創提供
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誠品生活文創平台expo首度在台北101 B1打造「一站式環島」台味好禮期間限定店，網羅全台灣東南西北各地好味伴手禮，北台灣淡水特色美食「海邊走走」、台南必買的「起士公爵」乳酪蛋糕、台東超人氣的「青澤伴手禮」手工琪瑪酥，港日觀光客最愛的伴手禮一網打盡。

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店裝設計也展現了台灣獨特創意，選用台灣「二搞創意無限公司」經典作品「嬰兒逛大街」，巨嬰現身80年代琳瑯滿目的招牌街景，成為難以抗拒的創意打卡地點。11/6-11/30推出飄香限定「職人快閃廚房」，將邀請數為職人蒞臨現場，帶來台灣在地好味道。

圖／誠品生活、聯合數位文創提供
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誠品生活文創平台expo精選多樣「促咪」台式紀念禮品，有日本人最愛的台式懷舊品牌「自做自售創意供賣局」推啤酒證件套，貼近文化的復古設計，飄洋也能感受台灣魅力；大膽玩創意的禮品專家「猴子設計」，推薦可以手作DIY印章的木製明信片，讓旅人郵寄明信片也能傳達台灣印象；喜愛翻玩台灣地圖的「木子創意」，以大富翁為靈感推環島旅行布地圖，讓您創造獨一無二的旅行記錄。

圖／誠品生活、聯合數位文創提供
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12/1起限量推出的「二搞」聯名帆布袋，運用兒時記憶中的維他露、三支雨傘標等古早味商標圖樣，打造復古台味，兼具實用與收藏價值。

聯合數位文創旗下圖文作家「二搞創意無限公司」，由同日不同年生的兄弟檔組成，哥哥郭漁溫暖的文字、搭配弟弟良根復古細膩的繪圖，創作出多本廣受好評的繪本。出版過繪本作品《什麼不見了》、《嶄新的一天》細膩呈現台灣街景及深入淺出探討與關懷社會議題，第六部新作《屋頂狗傳說》已於今年推出。更多「二搞創意無限公司」最新動態可於Facebook搜尋「二搞創意無限公司」。

誠品生活expo「台味好禮」期間限定店

營業期間：2019.11.06－2020.02.05

營業時間：週日∼週四11:00－21:30，週五、週六及國定假日前夕11:00－22:00

地址：台北市信義區信義路五段7號B1（台北101中環手扶梯前）

文創伴手禮

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