「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



茶飲品牌「珍煮丹」邁入10周年，今於台北市信義市府推出全球首間概念店，採用木質紋路、日系白牆及石材結構三大元素，飲品也全面提升基茶等級，並推出十份芋芋鮮奶、覓蜜芋圓鮮奶兩款以「芋圓」為設計發想的秋冬限定新品。

此外，11月22日將於全球同步舉辦買一送一活動；即日起至12月10日凡購買「小芋圓系列」飲品並完成指定IG打卡活動，就有機會獲得台北—首爾雙人來回機票。珍煮丹也與旅遊體驗預定平台KLOOK合作，即日起至12月31日凡是首購用戶購買指定商品享有買一送一優惠，非首購用戶可享兩杯99元優惠。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

珍煮丹董事長高永誠表示，新的全球品牌識別系統，LOGO以品牌核心元素—珍珠作為發想，運用三顆渾圓珍珠曲線，巧妙融入設計意象中，英文品牌名稱TRUEDAN則傳遞珍煮丹溫暖且真實的職人手作精神。

信義市府店作為首間全球概念店外，珍煮丹以傳統小食芋圓為主軸設計兩款秋冬限定新品，芋頭、地瓜做成雙色小芋圓，讓台式甜品化身手搖飲。另推出「奇萊烏龍」、「東方美人」與「老派紅茶」三款基茶，全面提升純茶等級。

高永誠指出，品牌從2018年起走向海外，目前已點全球13個國家及地區，在全球擁有超過百間門市，囊括歐亞美三大洲，菲律賓及印尼預計2019年底開幕，英國則於明年第一季正式營運，2019年全年業績相較前一年成長15%，全年來客數為6百萬人次，2020年則上看20~25%，來客數可達8百萬人次。

台灣現有50間門市，預計2020年底全球將超過150間門市，此外，2019年底全台將有6間店鋪將採用全新品牌視覺店裝。