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旅行裝備就是要帥氣！超悶騷設計包準成機場時尚亮點

2019-11-19 16:14聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

台灣人喜歡有特色的行李箱，特別是金屬材質，所以大廠Samsonite也升級了旗下的Lite-Box ALU系列，讓鋁合金的箱體更符合旅人的功能需求。而義大利精品FPM則找來被譽為最會穿男人的Nick Wooster合作，推出限定行李箱，還大膽的在內裝採用豹紋設計，與樸實的外觀形成高反差。

關於旅行，Samsonite認為儼然成為當代的一種生活方式，社會文化與居住型態正在發生變化，過去的定居模式已成傳統，城市游牧成為新的趨勢，許多隨時渴望可以體驗、見識與接觸到更多的人事物。因此，一款符合旅人需求的Lite-Box ALU系列行李箱應孕而生，這款源自輕量招牌Lite-Box款的設計，保有了簡約條紋的外觀，，集結鋁合金材質的耐震性、強度高、防潮性佳等特點。加上標準配備的360度靜音雙輪設計，四角加強保護設計與嵌入式TSA海關鎖，耐摔也不用怕行李箱被破壞打開，安全性高，在風格和實用功能方面都兼具。

另外，FPM本季攜手穿搭網紅Nick Wooster規劃出一系列限量Bank行李箱配件，同樣使用鋁合金的材質打造箱身，但覆塗上獨特的青銅略帶金屬光澤的軍綠色烤漆。最特別的還是內裝，為豹紋設計，並以專屬帶扣與隔板固定箱內物品，附有多個分裝袋，提供更方便有效率的行李收納方式。Nick Wooster曾提到，關於這系列行李箱，融入了他經常差旅生活時的經驗，所以除了外觀維持了Bank系列特色，分裝袋跟隔板的配置，都能輕鬆上手使用。

Samsonite Lite-Box ALU 25吋鋁合金行李箱30,800元。...
Samsonite Lite-Box ALU 25吋鋁合金行李箱30,800元。圖／Samsonite提供
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Samsonite升級了旗下的Lite-Box ALU系列，讓鋁合金的箱體更符合...
Samsonite升級了旗下的Lite-Box ALU系列，讓鋁合金的箱體更符合旅人的功能需求。圖／Samsonite提供
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Samsonite Lite-Box ALU 25吋鋁合金行李箱30,800元。...
Samsonite Lite-Box ALU 25吋鋁合金行李箱30,800元。圖／Samsonite提供
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FPM與NICK WOOSTER聯名系列行李箱，內裝採用豹紋設計。圖／碧陞國際提...
FPM與NICK WOOSTER聯名系列行李箱，內裝採用豹紋設計。圖／碧陞國際提供
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FPM與NICK WOOSTER聯名系列Bank登機箱，52,500元。圖／碧陞...
FPM與NICK WOOSTER聯名系列Bank登機箱，52,500元。圖／碧陞國際提供
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行李義大利

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