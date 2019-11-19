給你滿滿安全感！IKEA迷你版「鯊鯊玩偶」萌翻孩童的心
2019-11-19 16:06
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
瑞典品牌IKEA除了販售各式家居用品外，其中深受孩童喜愛的玩偶區更是吸睛程度爆表，超熱門巨型鯊魚玩偶「BLÅHAJ」也進化了，近期推出全新「迷你版」小鯊魚玩偶，長度只有原先1/2，重量也減輕近一半，令無數孩童瘋狂。
全新「迷你版BLÅHAJ鯊鯊」長55公分、寬17公分、16高公分，較原先巨型鯊魚玩偶小了一號，放在一起宛如爸爸與小孩般，和樂融融畫面溫馨度滿分。鯊魚玩偶以經典藍、白雙色為主視覺設計，咧嘴微笑傻萌樣，搭配圓滾滾大眼睛與毛茸茸材質，真的太卡哇伊啦！
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據現場店員指出，來IKEA購買鯊魚玩偶的人，不僅有家長帶小孩，也有很多情侶或成人專程前來，指定購入「BLÅHAJ」鯊魚玩偶，睡覺時抱著軟綿綿鯊魚，能得到滿滿安全感。有著高人氣的「BLÅHAJ」，先前曾有日本網友開設帳號，紀錄一家六口「BLÅHAJ」鯊魚生活情形，在網路引發話題性。
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