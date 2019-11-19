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愛喝茶又怕失眠？ 試試不含咖啡因的桑葉茶

2019-11-19 15:45聯合報 記者吳姿賢／即時報導

桑葉以前都拿來養蠶或充當動物飼料，商業價值有限。農委會苗栗區農改場與茶改場合作，首次推出導入台灣特色茶製程的「GABA桑葉茶」，口感獨特、香氣濃厚，且不含咖啡因，適合愛喝茶又怕睡不著的人飲用，桑葉價值未來可望翻倍。

GABA是一種有益人體的氨基酸，具有穩定情緒、放鬆好眠的功效，研究顯示有助降血壓、保持神經安定、改善大腦機能和增強記憶力。苗栗農改場說，透過新技術加工的桑葉茶，可提升1.7到2.9倍以上的GABA含量，且桑葉本身也含有許多對人體有益的營養成分，包括蛋白質、多種氨基酸、多酚化合物、類黃酮、可溶性醣類等。

苗栗農改場長呂秀英表示，一般市售桑葉茶每一百公克所含的GABA量約100至150毫克，此次他們選育高GABA桑葉品種，開發友善桑茶栽培管理模式，並導入茶改場「GABA烏龍茶產製技術」，讓桑葉的氨基酸在轉化過程中，保留更高量的GABA成分，且呈現獨特口感與濃厚香氣。

此次推出的GABA桑葉茶有三種風味，分別為參香、麥香、果香，熱飲或冷飲都可。沖泡後回甘潤喉，加上不含咖啡因，不用擔心睡不著，適合愛喝茶又擔心失眠的族群。

苗栗農改場說，首度導入台灣特色茶製程的無咖啡因桑葉茶，帶動新興飲料的推廣契機，可望為台灣飲品市場提供更多元選擇。

農委會苗栗區農改場與茶改場合作推出的GABA桑葉茶有三種風味，分別為參香、麥香、...
農委會苗栗區農改場與茶改場合作推出的GABA桑葉茶有三種風味，分別為參香、麥香、果香。記者吳姿賢／攝影
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農委會苗栗區農改場與茶改場合作，首次推出導入台灣特色茶製程的「GABA桑葉茶」。...
農委會苗栗區農改場與茶改場合作，首次推出導入台灣特色茶製程的「GABA桑葉茶」。記者吳姿賢／攝影
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農改場咖啡

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