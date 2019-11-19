過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



許多人對於「物品用完」會有很強的危機感，時時刻刻警惕自己，最後的結論就是「囤積」許多的保養品、化妝品，但一不小心，保存期限就過期了。

過期的保養品，總不能用在臉上了，但丟掉覺得好可惜，現在就教大家一些方式，把這些過期的廢物，也能重新利用，快來看將到期、已過期的保養品該如何處置？

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過期保養品的妙用

過期的化妝水

如果家中的化妝水含有酒精成分，可以當成清潔劑來使用，在較油膩的廚房中、油膩桌子、磁磚，都可以用化妝水來擦拭。但如果含有保濕成分比較高的化妝水，建議可以拿來擦鞋子、皮件。

過期的洗面乳

可以給男朋友的刮鬍泡來使用，可以先將要剔除毛髮的部位，厚塗再使用，這樣不只是保濕，更可以當做潤滑劑，保護皮膚在刮毛時不受傷。

過期的乳液

可以當作護甲油來使用，先將雙手清潔乾淨後，取一小塊的化妝棉，將乳液擠在化妝棉上後，包裹在每根指頭上約15分鐘，不僅亮澤指甲，讓周邊生長的死皮也服服貼貼。

過期的面霜

過期的面霜，由於內含油脂成份很高，可以擦拭你擺放已經沒用的包包、皮鞋，只要將面霜擠壓或塗抹在化妝棉上後，輕輕擦拭即可，輕鬆透出閃亮亮光芒。

如果發現面霜快要過期時，只要面霜質地並沒有太大改變，也沒有變色，基本上，可以當作身體乳來使用，反而讓身體更加滋潤細滑唷。

過期的口紅

過期的口紅，是妳擦拭銀器的好朋友。遇到銀飾氧化變黑的時候，正想要戴這飾品的時候，最令人生氣。只要將過期的口紅塗抹在銀飾上，再加上蛋清，馬上恢復可愛又閃著光芒的銀飾。

過期的香水

過期的香水最適合用來當作空氣清新劑了，可以在車上、廁所，甚至只要去購買香竹，直接插在香水瓶中，就可以當成擴香。除此之外，過期的香水還可以是最好的清潔劑，不只能去污、擦在發熱的燈具上，能夠幫助香氣散發，當然就是最簡便的薰香器。