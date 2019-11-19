以食會友最對味！「涵碧樓X威石東」打開舒心慢活之旅
2019-11-19 15:17
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
現代人工作繁忙，沈重的都市生活常讓人喘不過氣，記得有多久沒給自己來趟說走就走旅行？來到南投日月潭，登上涵碧樓盡覽湖光山色美景，大啖東方餐廳特製「葡萄美饌」，讓身心靈都放鬆。
每年11月為「巨峰葡萄」產季，產自南投的葡萄個頭碩大飽滿，清晨陽光灑落，深紫色外觀格外醒目，恰如古語云：「紫乳青藤一架生，星編珠聚透晶瑩」，吸引無數饕客慕名前來。美味的「巨峰葡萄」具有高營養價值，葡萄仔含有豐富花青素及葡萄多酚，為抗氧化聖品，想培育出頂級巨峰葡萄可不容易，南投信義鄉豐丘村地理位置極佳，坐落陳有蘭溪河畔丘陵地，白天日照充足，夜間受到玉山冷風吹拂，造就獨特生長環境，日夜溫差大讓糖分快速累積，孕育出上品「巨峰葡萄」。
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涵碧樓東方餐廳主廚親自走訪山林找尋食材，此次以「撞色」為主題，打造全新「葡萄創意料理」，搭配台灣新創酒莊威石東葡萄酒，帶給饕客舌尖上感動。主餐端出「薩索雞胸、五葉松、葡萄葉、小米」，嚴選邵族小米與醃漬葡萄葉一同燉煮，搭配法國薩索雞肉品嚐，軟嫩雞肉入口即化，尾韻帶有淡淡葡萄香氣，小米特有嚼勁增加味覺層次感，讓人一試成主顧。
針對喜愛輕食的饕客，同步推出沙拉「涵碧花園、櫻桃鴨」，切片鴨胸佐以新鮮生菜，出餐前綴以食用花、巨峰葡萄妝點，是道色澤繽紛餐點，初嚐生菜鮮脆口感讓人驚艷，碩大葡萄果肉飽滿，甜中帶有微微酸度，佐以香氣十足鴨胸享用，別有一番滋味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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