吃貝果還能愛護動物！ 好丘推「紅豆牛奶、五穀米香」

2019-11-19 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



地球環境的惡化，讓許多動物面臨危險絕境，為了實現與環境共生的永續理念，主打手工貝果品牌「好丘」邀大眾一同守護環境，推出新品「紅豆牛奶」、「五穀米香」，選用友善物產「老鷹紅豆」及「石虎米」，期盼透過實際行動支持產地農友，進而善盡保育動物義務。另外，即日起至12/31，凡於好丘全台實體及網路通路購買兩款友善貝果，將捐出收入10%營收予「台灣猛禽研究會」及「台灣石虎保育協會」。

兩款環境友善新品「紅豆牛奶貝果」、「五穀米香貝果」，分別與老鷹、石虎的保育團隊合作，傳遞物產背後，是透過各方團隊改變耕作法，來避免對周遭生態破壞與逐步復育的用意，藉此喚起大眾對環境的重視。其中，「紅豆牛奶貝果」選用不毒鳥的屏東「老鷹紅豆」，在帶有淡雅紅豆香氣的麵團中，將老鷹紅豆與鮮奶製成的煉乳融合成甘甜的紅豆牛奶內餡；「五穀米香貝果」則選用生態農業共存的苗栗「石虎米」，在帶有麥香甘醇的貝果麵團中，充分調和石虎米飯及國產五穀米，讓口感與咬勁兼具。

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此外，好丘長期推廣友善行動，12/10前，邀請獲2019 Mifa莫斯科國際攝影大賽金獎影像創作者蘇文妤、O2海漂實驗室，於信義店展出「關於我們的海：海廢創作展」，藉由鏡頭寫實紀錄的攝影創作，傳達人類賴以生存的大自然正在面臨無法復原的環境浩劫，藉此喚醒大眾正視環境的重要性。

好丘「關於我們的海：海廢創作展」

展覽日期：即日起～12/10（二）

展覽時間：10：00～20：00；週末09:00~18:30

展覽地點：好丘信義店穿廊 （台北市信義區松勤街54號/ 原四四南村）