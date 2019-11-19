到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



消費者最愛的賣場通路印花集點換購商品是什麼?答案是實用性高的「鍋具」! 全聯表示，根據歷年統計，全聯全店印花集點活動總計累積換購220萬件鍋具，與200萬件刀具和80萬件小家電，其中換購商品前5名中就有3款鍋具。

為搶攻耶誕節與農曆春節檔期，全聯將原本一年兩檔的全店印花集點活動增至三檔，並找來德國雙人ZWILLING強勢回歸助陣，自2019/11/22～2020/03/19（換購至2020/03/26，共17+1周）推出7款活動商品，包含「矽膠鍋鏟」、「隔熱手套」、「陶瓷雙色碗」(兩入組)、「陶瓷烤盅」(附蓋兩入組)、「陶瓷雙色烤盤」(30x21cm)、「琺瑯鑄鐵圓鍋」(24cm)、「琺瑯鑄鐵橢圓鍋」(29cm)。活動期間單筆每滿200元贈印花一枚，集滿印花即可用最低不到一折起的價格加購商品，同時這次全品項皆可用福利點換購，預計又將掀起一波全民換購風潮。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

全聯福利中心自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成7檔，累積換購數量已突破800萬件，其中，2015年首推出的「德國雙人刀具組」全店印花集點活動， 是7檔中最具推動業績成長力道的品牌，為期18周總計兌換出超過上百萬件商品，不但促使來客數增加、喚醒數十萬卡友回店消費，也推升整體業績成長將近兩成，單店業績成長10%以上與客單價成長超過5%。

睽違四年，全聯再度找來德國雙人強勢回歸， 特別主打「琺瑯鑄鐵鍋」，以及3款陶瓷器皿及2款週邊配件，且商品選色皆以紅色系列為主，適合耶誕節、農曆春節與明年情人節送禮。