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到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53聯合報 記者何雅玲／即時報導

消費者最愛的賣場通路印花集點換購商品是什麼?答案是實用性高的「鍋具」! 全聯表示，根據歷年統計，全聯全店印花集點活動總計累積換購220萬件鍋具，與200萬件刀具和80萬件小家電，其中換購商品前5名中就有3款鍋具。

為搶攻耶誕節與農曆春節檔期，全聯將原本一年兩檔的全店印花集點活動增至三檔，並找來德國雙人ZWILLING強勢回歸助陣，自2019/11/22～2020/03/19（換購至2020/03/26，共17+1周）推出7款活動商品，包含「矽膠鍋鏟」、「隔熱手套」、「陶瓷雙色碗」(兩入組)、「陶瓷烤盅」(附蓋兩入組)、「陶瓷雙色烤盤」(30x21cm)、「琺瑯鑄鐵圓鍋」(24cm)、「琺瑯鑄鐵橢圓鍋」(29cm)。活動期間單筆每滿200元贈印花一枚，集滿印花即可用最低不到一折起的價格加購商品，同時這次全品項皆可用福利點換購，預計又將掀起一波全民換購風潮。

全聯福利中心自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成7檔，累積換購數量已突破800萬件，其中，2015年首推出的「德國雙人刀具組」全店印花集點活動， 是7檔中最具推動業績成長力道的品牌，為期18周總計兌換出超過上百萬件商品，不但促使來客數增加、喚醒數十萬卡友回店消費，也推升整體業績成長將近兩成，單店業績成長10%以上與客單價成長超過5%。

睽違四年，全聯再度找來德國雙人強勢回歸， 特別主打「琺瑯鑄鐵鍋」，以及3款陶瓷器皿及2款週邊配件，且商品選色皆以紅色系列為主，適合耶誕節、農曆春節與明年情人節送禮。

全聯營運長蔡篤昌指出，本檔活動特引「琺瑯鑄鐵鍋」並搭配其他系列商品，除了矽膠鍋鏟外，其他6款商品皆為台灣首次亮相、全聯獨家商品，預計可推升業績成長20%。另為回饋會員，每周六、日都規畫滿600元共贈印花6枚活動，春節期間也將有期間限定加碼，讓消費者可在更短的時間內收集印花，換購到所有想要的產品。

全聯將將自2019/11/22～2020/03/19推出7款德國雙人牌 ZWIL...
全聯將將自2019/11/22～2020/03/19推出7款德國雙人牌 ZWILLING商品全店印花集點活動，活動期間單筆每滿200元贈印花一枚，集滿印花即可用最低不到一折起的價格加購商品。記者何雅玲/攝
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