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東京、首爾、大阪來回5千有找 酷航迎7周年推機票優惠

2019-11-19 14:18聯合報 記者魏妤庭／即時報導

提早規畫明年出國玩！酷航迎接台灣7周年生日，即日起到11月20日間推出優惠活動，包含東京、札幌、大阪等，台灣旅客最喜歡的日本航點，來回優惠4,154元起。

歡慶7周年生日，酷航推出機票優惠活動，即日起到11月20日晚上11點59分間，推出機票促銷活動。其中，最低為台北、高雄飛往新加坡，單程含稅1,777元起，等於來回含稅3,554元。另台北飛首爾、東京，高雄飛大阪等，單程含稅2,077元起，最低4,154元。台北飛札幌單程含稅2,477元、來回含稅4,954元起。

此外，東南亞航線有吉隆坡、怡保、檳城、普吉島等，單程未稅2,477元到3,277元左右。長程線同樣有優惠，從台北或高雄出發，像是黃金海岸、柏斯、雪梨、雅典、柏林等，單程含稅價位最低4,477元到7,677元起。

酷航表示，促銷期間自即日起到11月20日為止，旅行期間為即日起到2020年6月19日為止，依照區間指定日期及航班有不同，需特別留意選擇的航點旅行期間。

酷航迎接7周年，推出多航點機票優惠，單程最低1,777元起。圖／酷航提供
酷航迎接7周年，推出多航點機票優惠，單程最低1,777元起。圖／酷航提供
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