IG洗版美食！大蒜餐廳耶誕餐 龍蝦、戰斧豬+蒜香蘋果派

2019-11-19 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



耶誕節吃龍蝦大餐搭配101夜景最浪漫，以大蒜為主題的義大利餐廳Mad for Garlic，12月14日起推出耶誕新年套餐，除了有網紅最愛前菜德古拉殺手，還有豪奢風格的海陸拼盤，龍蝦、戰斧豬、牛翼板全上桌，最後搭上IG洗版甜點蒜香蘋果派，雙人套餐3,000元有找。

Mad for Garlic以大蒜為主題的義大利餐廳，推出多道IG洗版美食，像是前菜德古拉殺手，或是甜點蒜香蘋果派，特殊造型搭配大蒜，是網美最愛拍的菜肴。

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迎接耶誕節到來，Mad for Garlic規畫耶誕限定餐點，除了集結IG洗版美食外，搭配蒜香干貝羅勒鮮奶油菠菜寬麵、蒜香龍蝦濃湯，還有特色醃漬蒜頭炒韓國風味蝦仁牛油飯等菜肴，主菜則是特選龍蝦、宜蘭在地噶瑪蘭戰斧豬排、嚴選牛翼板組成「特製海陸拼盤」，可雙人一同享用，每套2,999元起。