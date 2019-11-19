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CELINE新尺寸Classic包款超顯瘦 古力娜扎穿搭學起來

2019-11-19 12:59聯合報 記者楊詩涵／即時報導

援用經典包王來變更尺寸大小，是精品手袋銷售常勝手法，風靡了8年、常賣到缺貨的CELINE Classic，最近上市可愛的小改款Teen Classic，變得更輕巧實用，而且背起來相當修身，古力娜扎、劉雯、歐陽娜娜都詮釋出它的俏皮可愛。

Classic包款因外型輪廓而有「豆腐包」的暱稱，2019年末釋出的這波小豆腐，又要讓CELINE粉絲剁手了，這款全新Classic Box的「teen」size，尺寸介於迷你和中型之間，也無意中傳達了包款主攻青春世代、以及它顯年輕的特質，之前安潔莉娜裘莉、安海瑟薇、王菲都曾拿過經典Classic尺寸，而Teen Classic則率先釋出年輕女星的穿搭照，包括古力娜扎、歐陽娜娜等，不論搭了大衣或長靴，即使只是基本款的簡單配色服裝，加上一只Teen Classic就變得纖瘦亮麗。

Teen Classic可放進Plus或Max尺寸的手機，可肩背、手拿，既優雅又帥氣，滿足現代女性對於小型包款的容量與搭配實用性；在2020早春除了經典的黑、紅、駝、亞馬遜綠等，推出礦石灰、卡其綠或復古粉等新款季節色於各種尺寸。

Teen Classic淡卡其綠色粒紋小牛皮肩背包，售價10萬5,000元。圖／...
Teen Classic淡卡其綠色粒紋小牛皮肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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宋祖兒選搭Classic包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提...
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周揚青演繹Classic包款。圖／取自微博
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古力娜扎以Teen Classic包款與長靴搭出帥氣風采。圖／CELINE BY...
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劉雯搭出Teen Classic包款的亮麗。圖／CELINE BY HEDI S...
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歐陽娜娜搭最新Teen Classic包款。圖／CELINE BY HEDI S...
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奚夢瑤以諧色穿搭展現Classic包款的隨性有型。圖／CELINE BY HED...
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