CELINE新尺寸Classic包款超顯瘦 古力娜扎穿搭學起來

2019-11-19 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



援用經典包王來變更尺寸大小，是精品手袋銷售常勝手法，風靡了8年、常賣到缺貨的CELINE Classic，最近上市可愛的小改款Teen Classic，變得更輕巧實用，而且背起來相當修身，古力娜扎、劉雯、歐陽娜娜都詮釋出它的俏皮可愛。

Classic包款因外型輪廓而有「豆腐包」的暱稱，2019年末釋出的這波小豆腐，又要讓CELINE粉絲剁手了，這款全新Classic Box的「teen」size，尺寸介於迷你和中型之間，也無意中傳達了包款主攻青春世代、以及它顯年輕的特質，之前安潔莉娜裘莉、安海瑟薇、王菲都曾拿過經典Classic尺寸，而Teen Classic則率先釋出年輕女星的穿搭照，包括古力娜扎、歐陽娜娜等，不論搭了大衣或長靴，即使只是基本款的簡單配色服裝，加上一只Teen Classic就變得纖瘦亮麗。

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